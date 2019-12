Overmars houdt ‘deur gesloten’: ‘Hem laat ik zeker nog niet gaan’

Erik ten Hag werd de voorbije tijd gelinkt aan een vertrek bij Ajax. De 49-jarige oefenmeester zou begeerd worden door onder meer Bayern München, dat Hansi Flick onlangs aanstelde als interim-trainer tot in ieder geval het einde van het seizoen. Marc Overmars benadrukt in gesprek met De Telegraaf dat hij ondanks de belangstelling niet van plan is om Ten Hag komende zomer te laten gaan.

“Dan heb je het over timing. Dat is het allerbelangrijkste voor een speler, maar ook voor een technisch directeur. Ik ben continu bezig de houdbaarheidsdatum van mensen hier te monitoren”, zegt Overmars over het moment om een speler of trainer te laten vertrekken bij Ajax. Het contract van Ten Hag loopt nog door tot de zomer van 2022. “Ten Hag kan na komende zomer nog makkelijk een seizoen mee. Hem laat ik zeker nog niet gaan, hoewel ik weet dat hij op lijstjes voorkomt bij grote Europese topclubs. Die deur blijft voorlopig gesloten.”

Overmars hoopt tegelijkertijd dat ook Hakim Ziyech komende zomer in Amsterdam blijft. “Bij Hakim heb ik regelmatig gedacht dat hij aan zijn plafond zat, maar elk seizoen zet hij weer een stap. Ik zeg weleens tegen hem: ’Jij kan mister Ajax worden. Waarom zou je vertrekken?’ Maar als je eerlijk bent: Hakim is 27 jaar, op z’n top. Als hij de stap kan maken die hij voor ogen heeft, dan zou het van ons mogen”, stelt de directeur voetbalzaken van Ajax. Hij vertelt dat er afgelopen zomer ‘verschrikkelijk veel’ aan de spelers van de Amsterdammers getrokken werd, maar dat het door gemaakte contractafspraken lukte om hen binnenboord te houden.

“Komende zomer verwacht ik veel meer drukte. Het wordt moeilijker om de selectie intact te houden. Omdat ik onze gemaakte afspraken ken en omdat spelers van Ajax overal geliefd zijn. Wij willen meedenken met spelers en omdat wij ons als een betrouwbare partner opstellen, denken spelers ook met ons mee”, aldus Overmars. Hij benadrukt dat als spelers hun verdienste hebben gehad, Ajax hen dankbaar is en een transfer niet zal blokkeren. “Denk aan Donny van de Beek, maar ook aan Hakim Ziyech. Als het plaatje tenminste compleet is voor alle partijen. Donny en Hakim zijn hier al lang en hebben Ajax zo veel moois gebracht.”