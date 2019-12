Blind geïrriteerd: ‘Als je het dossier niet kent, moet je er niets over roepen’

Daley Blind kampt momenteel met een hartspierontsteking en kon daardoor de laatste wedstrijden voor de winterstop niet in actie komen voor Ajax. De komende tijd moet uit tests blijken hoe lang het herstel van de verdediger annex middenvelder gaat duren. Vader Danny Blind zegt zich bij Ziggo Sport bijzonder te hebben gestoord aan de deskundigen die zich de afgelopen tijd hebben uitgelaten over de situatie van zijn zoon.

“Daar heb ik wel moeite mee, in algemene zin. Ik vind sowieso dat als je het dossier niet kent, je er niets over moet roepen. Want dan kom je in de ‘als-sfeer’, dan kan je er van alles van vinden. Het zijn ook vaak de figuren die iets lager in de pikorde zitten die zich dan geroepen voelen om er wat over te zeggen”, stelt Blind. Er werd de afgelopen tijd gesproken over een hersteltijd van drie tot zes maanden, terwijl er tevens niet werd uitgesloten dat de hartspierontsteking zelfs het einde van de loopbaan van Blind zou kunnen betekenen.

“Dat is een moment dat je niet graag wil zien, natuurlijk. Je kan er van alles van vinden op zo’n moment. Nou ja, goed, daarna is hij door de molen gegaan, om het zo maar even te zeggen”, zegt de oud-verdediger over het moment in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia (0-1), waarin Blind naar de grond ging zonder dat er een tegenstander in de buurt was. “Het gaat op zich prima, hij voelt zich goed. Hij heeft die wedstrijd uitgespeeld en in de dagen erna voelde hij zich kiplekker. Dat is ook het tegenstrijdige voor hemzelf.”

“Dat je weet dat er iets niet goed zit, maar dat je je gewoon prima voelt. Dat is nog steeds zo, hij voelt zich gewoon prima. De komende weken, vooral begin januari, zal moeten blijken hoe hij reageert op inspanningen. Testen, maar ook vooral op trainingen. Er zal geregistreerd gaan worden hoe zijn rikketik daar op reageert”, vertelt Blind senior over de vooruitzichten. “De afgelopen periode probeer je ook zaken te relativeren. Dat kan wel, want daar zit vaak een andere kant aan. Het moment had ook anders kunnen zijn, maar het is goed afgelopen en hij voelt zich prima.”