Wanda Nara reageert furieus: ‘Hij kijkt Champions League voor de televisie’

Wanda Nara kan weinig met de lofzang van de bekende Internazionale-supporter Giacomo Valenti op Romelu Lukaku. De echtgenote en tevens zaakwaarnemer van Mauro Icardi, die dit seizoen door Internazionale wordt uitgeleend aan Paris Saint-Germain, is van mening dat Lukaku onzichtbaar was in de groepsfase van de Champions League. Valenti prijst de onbaatzuchtige houding van de Belgische spits, wat in zijn ogen in schril contrast staat met de mentaliteit die Icardi bij Inter aan de dag legde.

Valenti verwijst in het Italiaanse televisieprogramma Tiki Taka naar een situatie in de door Inter met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Genoa van zaterdag. Lukaku, zelf goed voor twee doelpunten en een assist, liet ploeggenoot Sebastiano Esposito in de tweede helft voorgaan bij een strafschop. Laatstgenoemde tekende hierdoor voor zijn eerste doelpunt in de Serie A. "Het was een schitterende geste. We zagen eindelijk een spits die bezig was voor het team en niet andersom. Eindelijk hebben we een leider, iemand waar het team zich aan op kan trekken."

Wanda Nara komt in hetzelfde televisieprogramma gelijk met een fel antwoord op de proppen. "Het zou ook leuk zijn om Lukaku eens in belangrijke wedstrijden te zien", aldus de metgezel van Icardi. "In de Champions League heeft hij niet gescoord en de achtste finale moet hij op de televisie volgen. De laatste nummer negen van Inter (Icardi, red.) maakte 150 doelpunten." Wanda Nara heeft ook geen hoge pet op van trainer Antonio Conte. "Hij lijkt wekelijks van mening te veranderen. Na de aftocht in de Champions League had hij nog zoveel kritiek op Lukaku, maar nu is het opeens weer een fenomeen."

Volgens Valenti is Icardi afgelopen zomer opgeofferd om de komst van Lukaku naar Inter mogelijk te maken. Wanda Nara maakt echter ook gehakt van deze veronderstelling. "Ik ben een groot fan van Inter, maar ik kan niet tegen het gebrek aan respect voor de voormalige nummer negen. Een nummer negen die voor Inter 150 doelpunten maakte." PSG heeft de optie om Icardi, die bij Inter beschikt over een contract tot medio 2022, volgend jaar voor 65 miljoen euro definitief over te nemen.