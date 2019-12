Ancelotti: ‘Ik weet alleen niet wat Ibrahimovic voor ogen heeft’

Zlatan Ibrahimovic heeft nog geen nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij Los Angeles Galaxy, al lijkt het een kwestie van tijd te zijn voordat de 38-jarige aanvaller onderdak vindt. Ibrahimovic werd door Sky Italia vorige week gelinkt aan Everton, al heeft de nieuwe manager Carlo Ancelotti nog niet met de clubloze aanvaller gesproken. De Italiaanse coach sluit echter niet uit dat hij op korte termijn contact zoekt met Ibra, die in Engeland eerder voor Manchester United uitkwam.

"Zlatan Ibrahimovic is een goede vriend van mij, ik heb nog met hem samengewerkt (bij Paris Saint-Germain, red.)", laat Ancelotti zich maandag op de persconferentie citeren door onder meer Sky Sports. "Ik heb het voorrecht gehad om met enkele fantastische spelers te mogen werken." De nieuwe keuzeheer van the Toffees plaatst echter ook gelijk een kanttekening. "Ik weet alleen niet wat Ibrahimovic voor ogen heeft na zijn vertrek uit de Verenigde Staten. Ik heb werkelijk geen idee."

"Ik zou hem daarover moeten bellen, misschien ga ik dat ook wel doen", vervolgt Ancelotti zijn betoog. "Als hij naar Liverpool wil komen om zich te vermaken, dan is hij van harte welkom." Om er gelijk een veelzeggende kwinkslag aan toe te voegen. "Maar niet om hier te komen spelen." De opmerking van Ancelotti zorgde voor gelach in de perszaal. Het geeft evenwel ook aan dat de nieuwe manager van Everton er niet op rekent dat Ibrahimovic een realistische optie is voor de nummer vijftien in de Premier League.

De Daily Telegraph meldde onlangs dat Ibrahimovic wel oren zou hebben naar een overgang richting Everton en volgens de Italiaanse journalist Tancredi Palmeri waren de onderhandelingen al in een 'vergevorderd stadium' aanbeland. De voormalige Ajacied is in de Italiaanse media ook gelinkt aan AC Milan, Bologna en Napoli, maar een definitieve beslissing aangaande zijn toekomst is nog niet genomen.