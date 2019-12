Brands kiest met peperdure Ancelotti voor zekerheid en doelpunten

Carlo Ancelotti is vanaf vandaag de nieuwe manager van Everton. Het was niet de vraag óf, maar wanneer technisch directeur Marcel Brands de Italiaan zou presenteren aan de fans van the Toffees. Waar de Premier League-club in het verleden vaak koos voor minder gevestigde namen, trekt de Engelse club voor het eerst in de clubgeschiedenis miljoenen uit voor een ervaren trainer die zich overal al bewezen heeft. Aan de hand van Ancelotti moet de weg naar boven ingeslagen worden, en snel.

Het is een komen en gaan van managers bij Everton de afgelopen jaren. Ronald Koeman maakte indruk bij Southampton en moest hetzelfde gaan doen op Goodison Park. In zijn tweede seizoen moest hij al snel zijn biezen pakken en was het Sam Allardyce die het seizoen afmaakte, nadat David Unsworth de trainingen en wedstrijden ruim een maand had geleid als interim-coach. Niet lang na zijn aantreden presenteerde Brands met Marco Silva de gewenste nieuwe trainer. Hij had het goed gedaan bij Watford en mocht het nu laten zien bij Everton. “Hij is iemand die aanvallend en attractief voetbal wil spelen”, vertelde Brands in mei vorig jaar. Van dat aanvallende en attractieve voetbal was dit seizoen weinig terug te zien, ondanks enorme uitgaven. Brands investeerde bijna 120 miljoen euro uit op de transfermarkt, maar desondanks waren de prestaties dramatisch. Waar werd gehoopt op aansluiting met de top, zakte Everton steeds verder weg.

Zware tijden voor Everton

Vorig seizoen eindigde Everton op de achtste plaats en greep het naast Europees voetbal. Deze jaargang moest het beter gaan en met aankopen als onder meer Alex Iwobi (Arsenal), Moise Kean (Juventus), André Gomes (Barcelona), Fabian Delph (Manchester City) en Jean-Philippe Gbamin (FSV Mainz 05) leek Marco Silva over een selectie met voldoende kwaliteit te beschikken. Everton begon het seizoen echter belabberd en kreeg klap na klap. De geruchten over het ontslag van de manager laaiden op en in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Liverpool was het een publiek geheim dat een nederlaag op Anfield hem de kop zou kosten. Het werd 5-2 voor the Reds en het onvermijdelijke gesprek met Brands volgde snel. Everton was afgezakt naar de achttiende plaats op de ranglijst en stond daarmee in de degradatiezone. Een nieuwe trainer moet voor betere tijden gaan zorgen in Liverpool.

Terwijl assistent-trainer Duncan Ferguson het roer tijdelijk overnam, startte Brands de zoektocht naar een opvolger voor Marco Silva. David Moyes, van 2002 tot 2013 manager van Everton, was de torenhoge favoriet bij de bookmakers. Ook Mikel Arteta werd genoemd, maar hij wordt de opvolger van Unai Emery bij Arsenal. Andere trainers die in beeld zouden zijn volgens de Engelse tabloids waren Mauricio Pochettino, Arsène Wenger, Niko Kovac, Rafael Benítez en Mark Hughes. Het bleef bij geruchten, want het duurde niet lang voordat bekend werd dat Brands mikte op een zwaargewicht: Carlo Ancelotti. De zoektocht van Brands naar een nieuwe manager was in volle gang toen bekend werd dat de Italiaanse oefenmeester zijn congé zou gaan krijgen in Napels.

Gennaro Gattuso reageert op het ontslag van Carlo Ancelotti

Het rommelt dit seizoen bij Napoli en dat heeft mede te maken met de tegenvallende prestaties in de Serie A. I Partenopei hadden al zeven wedstrijden op rij niet gewonnen en de druk op de schouders van Ancelotti was niet meer te houden. De achterstand op koploper Internazionale was opgelopen naar zeventien punten en dus moest de zestigjarige trainer vertrekken. Dat Napoli zich plaatste voor de achtste finales van de Champions League was niet meer van invloed op het besluit van voorzitter Aurelio De Laurentiis. Ondanks een doorlopend contract tot medio 2021 kon Ancelotti inrukken. Brands wachtte geen moment en zocht contact met de entourage van de ex-trainer van onder meer Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München.

Maandagavond meldde Sky Sports al dat Ancelotti en Everton akkoord waren en het een kwestie van tijd was voordat hij aangesteld zou worden. Nog diezelfde avond reageerde Everton ontkennend middels een statement. “In de elf dagen nadat Marco Silva de club heeft verlaten, heeft het bestuur van Everton gewerkt aan de zoektocht naar een nieuwe manager. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten”, zo schreef de club. “We kunnen bevestigen dat tot nu toe geen contractaanbieding is gedaan en geen enkele kandidaat zich heeft teruggetrokken van het proces. De club wil graag zo snel mogelijk een nieuwe manager aanstellen, maar het belangrijkste is dat de juiste persoon wordt aangesteld." Hoewel Everton ontkende concreet met Ancelotti bezig te zijn, wisten alle Engelse media te melden dat de Italiaan op weg was en een meerjarig contract zou tekenen op Goodison Park.

Topcontract voor Ancelotti

Ancelotti heeft in alle toonaangevende voetballenden in de top gewerkt en deed dat niet onverdienstelijk. Het aantrekken van een trainer van dat kaliber is dan ook niet goedkoop, weet Brands inmiddels. In de Engelse media worden de gekste bedragen genoemd en het lijkt erop dat Ancelotti een enorm contract krijgt in Liverpool. The Sun wist deze week te melden dat de Italiaan een salaris krijgt van omgerekend 13,5 miljoen euro per jaar. Wanneer hij erin slaagt om Everton dit seizoen in de Premier League te houden, komt daar nog eens een bonus van een slordige drie miljoen euro bovenop. Met zijn salaris gaat hij tot de absolute top van de Premier League behoren. Alleen Josep Guardiola (23,5 miljoen euro), José Mourinho (17,6 miljoen euro) en Jürgen Klopp (17,6 miljoen euro) hebben een beter salaris in de Premier League.

Nu al het papierwerk afgerond is, kan de Italiaan voor de tweede keer in zijn loopbaan aan de slag in de Premier League. De ex-manager van Chelsea neemt zijn zoon Davide mee als assistent, terwijl er naar verwachting ook plaats is voor Ferguson in zijn technische staf. Volgens Engelse media heeft Ancelotti van clubeigenaar Farhad Moshiri de belofte gekregen dat hij de komende twee transferperiodes flink mag investeren in de selectie, zodat hij met meer kwaliteit op jacht kan naar betere resultaten en Europees voetbal. Voordat het zover is moet hij Everton dit seizoen voor degradatie behoeden.

Indrukwekkende statistieken Ancelotti

Club Wedstrijden W G V Win% Punten Punten per duel Parma 68 33 21 14 48,5 120 1.76 Juventus 82 50 21 11 61 171 2.09 AC Milan 283 163 68 52 57.6 557 1.97 Chelsea 76 48 13 15 63.2 157 2.07 PSG 57 36 14 7 63.2 122 2.14 Real Madrid 76 57 8 11 75 179 2.36 Bayern Munchen 40 29 8 3 72.5 95 2.38 Napoli 53 29 13 11 54.7 100 1.89 Totaal 735 445 166 124 60.5 1501 2.04

o Carlo Ancelotti heeft als trainer 735 officiële wedstrijden langs de lijn gestaan en haalt een gemiddelde van 2.04 punten per wedstrijd. Hij was trainer bij acht verschillende clubs in de Europese topcompetities.

o Ancelotti is met al zijn teams nooit lager geëindigd dan de zevende plaats. De zevende plek met Juventus in het seizoen 1998/99 was zijn laagste klassering. Bij zijn andere clubs eindigde hij in de top zes.





Manager Wedstrijden W G V Punten Punten per duel Josep Guardiola 131 98 17 16 311 2.37 Alex Ferguson 810 528 168 114 1752 2.16 Antonio Conte 76 51 10 15 163 2.14 Jürgen Klopp 161 102 39 20 345 2.14 José Mourinho 310 194 70 46 652 2.10 Carlo Ancelotti 76 48 13 15 157 2.07 Roberto Mancini 133 82 27 24 273 2.05 Arsène Wenger 828 476 199 153 1627 1.96

o In de Premier League zijn er maar vijf trainers met een beter puntengemiddelde dan Ancelotti (bij minimaal dertig wedstrijden). De Italiaan heeft een gemiddelde van 2.07 punten per duel.

o Gedurende zijn periode van twee seizoenen als Chelsea-manager maakte zijn ploeg 172 doelpunten in 76 wedstrijden (2.26 goals per duel). De enige Premier League-manager met meer doelpunten per wedstrijd is Josep Guardiola (2.50).





Seizoen Club Aantal doelpunten 2017/18 Manchester City 106 2009/10 Chelsea 103 2013/14 Manchester City 102 2013/14 Liverpool 101 1999/00 Manchester United 97 2018/19 Manchester City 95 2011/12 Manchester City 93

o In zijn vorige periode in de Premier League werd hij de eerste Italiaanse trainer die de Engelse topcompetitie won. Met Chelsea brak hij in het seizoen 2009/10 het record aantal doelpunten in een seizoen (103). Dat record werd in 2017/18 verbroken door Manchester City (106). Hij vertrok na het seizoen 2010/11, toen Chelsea op de tweede plaats eindigde achter kampioen Manchester United.