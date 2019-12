Borst tikt Advocaat op de vingers: ‘Roept hem nooit ter verantwoording’

Hugo Borst kijkt met verbazing naar ADO Den Haag, dat op het punt staat om Alan Pardew aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De columnist van het Algemeen Dagblad had liever gezien dat Dick Advocaat aan het werk was gegaan bij de nummer zeventien in de Eredivisie. Laatstgenoemde is echter sinds enige tijd interim-trainer van Feyenoord en Advocaat heeft volgens Borst een speciale band met 'rasvoetballers' Steven Berghuis en Orkun Kokcü.

Borst denkt dat Pardew een 'rusteloze man' is, nadat de Engelsman in april 2018 na acht opeenvolgende nederlagen werd ontslagen door West Bromwich Albion. "Sindsdien zit de trainer thuis. Ik stel me een rusteloze man voor. Zijn ijsberen werkt op de zenuwen van zijn vrouw. Geen club in Engeland wil hem. Hij heeft, als trainer, eens een speler van de tegenpartij een kopstoot gegeven; dat kan ermee te maken hebben." Borst heeft ook zijn twijfels bij algemeen directeur Mohammed Handi. "Gelukkig kent een invloedrijke supporter (John van Zweden, red.) bij ADO Den Haag een trainer uit de Premier League. Bij het woord Premier League spitsen de Chinezen hun oren. Dat die trainer bij zijn laatste club maar één wedstrijd won, dat willen ze niet horen."

Volgens Borst heeft ADO juist behoefte aan een type-Advocaat, iemand die op een sluwe manier met spelers kan omgaan. "Kijk eens hoe hij bij Feyenoord met Orkun Kökçü omgaat. Liefkozend noemt hij de achttienjarige middenvelder Orrie. Het is Orrie voor en Orrie na." Borst vergelijkt Advocaat zelfs met Rinus Michels 'in zijn meest autoritaire gedaante'. "Maar de sluwe Advocaat heeft bij Feyenoord twee rasvoetballers herkend. De dolle Steven Berghuis roept hij na wangedrag nooit ter verantwoording en omdat in Orkun Kökçü groei zit, flirt hij met Orrie."

Borst uit tot slot nog maar eens zijn zorgen over ADO, dat zondag met 6-1 werd afgedroogd door koploper Ajax. Volgens hem staat Pardew voor een loodzware opgave in Den Haag. "Hij belt naar huis en jammert tegen zijn vrouw dat hij bij ADO Den Haag geen voetballer is tegengekomen. Wel een kickbokser, Tom Beugelsdijk, en een goede darter, Lex Immers." Borst verwacht ook een telefoongesprek tussen Pardew en Hamdi. "Of er nog voetballers komen? Dat hangt af van de Chinezen, zegt Hamdi. Maar ze nemen al twee weken de telefoon niet op. O, o, Den Haag."