Blunder van De Gea leidt dramatische nederlaag van Manchester United in

Manchester United heeft zichzelf zondagmiddag een uitermate slechte dienst bewezen. Na eerder deze maand te hebben gewonnen van Tottenham Hotspur en Manchester City, ging de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer onderuit tegen hekkensluiter Watford. Een blunder van David De Gea leidde uiteindelijk een 2-0 nederlaag voor Manchester United in. Voor the Red Devils, die op de achtste plaats in de Premier League blijven, staat nu op Tweede Kerstdag een thuiswedstrijd tegen Newcastle United op het programma.

Op Vicarage Road kon Solskjaer voor het eerst sinds eind september weer beschikken over Paul Pogba, die nog geen basisplaats had bij Manchester United en uiteindelijk in de slotfase als invaller binnen de lijnen kwam. De eerste mogelijkheid van het treffen was voor Anthony Martial, die naast schoot. Abdoulaye Doucouré kwam vervolgens tot scoren, maar zag zijn treffer geannuleerd worden wegens een overtreding op De Gea. Dat Manchester United voor rust niet al op voorsprong kwam, mocht Jesse Lingard zichzelf verwijten. Lingard liftte de bal oog in oog met Watford-doelman Ben Foster over het doel.

Kort na rust kwam Watford op voorsprong. De Gea liet een ogenschijnlijk makkelijke inzet van Ismaïla Sarr door zijn handen glippen, waardoor Manchester United ongelukkig op achterstand kwam. Amper twee minuten later was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Sarr werd binnen het strafschopgebied naar de grond gewerkt, waarna de bal op de stip ging. Troy Deeney maakte vanaf elf meter geen fout en wist de marge te verdubbelen.

Via Scott McTominay en Marcus Rashford kreeg Manchester United mogelijkheden om de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar Foster behield voor Watford de veilige marge. Aan de andere kant lieten Kiko Femenía en Roberto Pereyra na om the Red Devils nog meer pijn te doen, waardoor er in de 2-0 stand geen verandering meer kwam. Het betekent voor Watford pas de tweede overwinning in de laatste zestien ontmoetingen met Manchester United op het hoogste niveau. De punten zijn voor the Hornets broodnodig, want de hekkensluiter komt nu in punten gelijk met nummer negentien Norwich City.