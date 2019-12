‘Meesterzet’ van Sparta komt week na zege op Ajax extra hard aan bij AZ

AZ verloor zaterdag na zeven competitiezeges op rij weer eens in de Eredivisie. De titelkandidaat uit Alkmaar speelde op bezoek bij Sparta Rotterdam door een rode kaart voor keeper Marco Bizot bijna de hele wedstrijd met een man minder en verloor met 3-0. Bizot kreeg al in de vijfde minuut rood, omdat hij de doorgebroken Ragnar Ache vlak buiten het strafschopgebied onderuithaalde. Een hard gelag voor AZ, zo erkende Arne Slot.

De eerste seizoenshelft was met dertien zeges in zeventien duels, inclusief de 1-0 zege op Ajax van een week geleden, weliswaar prima, maar de eindstand in Rotterdam-West zorgt toch voor een bittere nasmaak. “Verliezen is heel vervelend. En als je dat ook nog in de laatste wedstrijd voor de winterstop doet, komt het extra hard aan”, erkende Slot na afloop in gesprek met de NOS.

Slot kon na de ondertalsituatie maar weinig positieve momenten van zijn ploeg opnoemen. “Ja, ik heb het als een kansloze wedstrijd ervaren. Op een kwartiertje voor rust na. Dat was de enige fase dat ik het gevoel had dat we goed aan de bal kwamen en een aantal keer dreigend doorkwamen. Als het was gelukt om een doelpunt te maken, waren we anders de kleedkamer ingegaan”, stelde de oefenmeester, die zijn team met een 2-0 achterstand de rust in zag gaan.

AZ kwam vorige week na de 1-0 zege op Ajax in punten op gelijke hoogte met Ajax, dat zondagmiddag tegen ADO Den Haag echter weer een voorsprong van drie punten kan pakken. Een jammerlijke afsluiting van de eerste seizoenshelft van AZ. “Helemaal als je vorige week in punten gelijk komt met Ajax. Dan moet je eigenlijk een week later bevestigen en dat is absoluut niet gelukt”, besloot Slot.

Sparta lijkt de tactiek gevonden te hebben om AZ te bestrijden: lange ballen op het duo in de defensie, Jordy Clasie en Stijn Wuytens. “Ik moet zeggen dat het een meesterzet is van de technische staf”, stelde Adil Auassar. “Eigenlijk speelden we heel anders dan we gewend zijn. We zijn heel opportunistisch begonnen, alle ballen op het centrale duo. Vooraf hadden we zoiets van: even afwachten hoe dit uitpakt, maar ik kan niet anders concluderen dan dat Henk Fraser het helemaal goed gezien heeft.” Fraser zei daarop: “We hebben verschillende beelden gezien en daarin zag je wel dat ze daarin best wel moeite kunnen hebben.”