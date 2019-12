Opvallende Ryan Babel kan nieuwe mokerslag Galatasaray niet afwenden

Bij Galatasaray blijven de problemen aanhouden. Het team van de geplaagde trainer Fatih Terim verloor zaterdagavond met 2-1 van Göztepe en blijft daardoor op de zesde plaats staan. Van de laatste vijf competitiewedstrijden werd er slechts een gewonnen door Galatasaray. Ryan Babel speelde een belangrijke rol bij het enige doelpunt van de bezoekers en werd in de slotfase gewisseld, terwijl Ryan Donk negentig minuten op het veld stond.

Dinsdag won Galatasaray in het bekertoernooi met 0-4 van derdedivisionist Tuzlaspor, maar daarmee was de crisis niet bezworen. Op bezoek bij Göztepe kwamen de manschappen van Terim al vroeg op achterstand. In de negende minuut kopte verdediger Titi de bal door na een corner vanaf de rechterflank, en daardoor kon Cameron Jerome van dichtbij afronden. De Engelsman werd daarbij geen strobreed in de weg gelegd door de achterhoede van Galatasaray.

Ook de gelijkmaker viel echter na een hoekschop. Doelman Antonio Beto bokste de bal niet voldoende weg, waarna Selçuk Inan de bal weer voor bracht. Ryan Babel kopte richting doel en zag dat verdediger Lamine Gassama de bal van richting veranderde, waardoor Beto kansloos was: 1-1. Het tweede bedrijf ging qua aantal doelpogingen gelijk op, maar het was Göztepe dat de overwinning greep. Na ruim een uur leverde Serdar Gürler op exact het juiste moment een steekpass aan Halil Akbunar, die vanbinnen het strafschopgebied afrondde.

De nederlaag van Galatasaray is goed nieuws voor de concurrentie. De topclub had kunnen overnachten als gedeelde nummer twee, maar blijft nu steken. Fenerbahçe en Besiktas, respectievelijk de nummers vijf en drie van de Süper Lig, nemen het zondag tegen elkaar op en kunnen dan verder weglopen bij Galatasaray. Sivasspor is overigens de verrassende koploper van de competitie, met 33 punten uit 15 duels.