Zinédine Zidane lovend over ‘beste coach van de wereld’: ‘Het wordt speciaal’

Real Madrid speelt zondagavond nog zijn laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen Athletic Club, maar zaterdag werd er tijdens het persmoment in de aanloop naar dat duel door trainer Zinédine Zidane ook alvast vooruitgekeken naar de Champions League. De Koninklijke werd begin deze week tijdens de loting voor de achtste finales gekoppeld aan Manchester City en Zidane kijkt uit naar de confrontatie met de regerend kampioen van Engeland.

“Ja, dat wordt speciaal. Ik heb vaak tegen hem gespeeld”, blikt de Fransman vooruit op het weerzien met Manchester City-manager Josep Guardiola. “Ik heb hem altijd gerespecteerd als speler en respecteer hem ook als coach. Ik denk dat hij de beste van de wereld is en dat heeft hij laten zien tijdens zijn loopbaan.”

Zidane: 'Barca vond het niet leuk dat ze achter de bal aan moesten'

“Natuurlijk wil ik graag tegenover hem staan, om tegen hem en tegen zijn elftal te spelen. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor iedereen hier.” Real Madrid zal zich voorbij Manchester City moeten zien te worstelen om zijn vijfde Champions League in zeven jaar tijd te kunnen winnen. Zidane was verantwoordelijk voor drie van deze successen en hij weet niet hoeveel hoofdprijzen daar in de toekomst nog bij zullen komen.

“Ik weet niet hoe lang mijn carrière gaat duren. Het zal afhangen van hoe ik me voel. Ik ben een atypische trainer, omdat datgene wat mij bezighoudt de dagelijkse gang van zaken is, hoe de band is met de mensen met wie ik elke dag werk. We zullen zien, maar ik weet zeker dat ik niet tot mijn zestigste of zeventigste door zal gaan.” Real Madrid en Manchester City ontmoeten elkaar woensdag 26 februari in het Santiago Bernabéu voor de heenwedstrijd van hun tweeluik. De return staat bijna drie weken later op 17 maart op het programma in Manchester.