‘Geen risico’ met Blind: ‘Er gaan over die wedstrijd allerlei verhalen’

Daley Blind ontbrak afgelopen zondag in de wedstrijd tegen AZ (1-0) en zal er ook tegen Telstar en ADO Den Haag niet bij zijn omdat hij wordt onderzocht in het ziekenhuis. De linkspoot werd duizelig in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia (0-1) en daarom ondergaat hij momenteel onderzoeken om achter de oorzaak te komen. Mike Verweij, clubwatcher namens De Telegraaf, laat weten dat Ajax geen enkel risico neemt.

Verweij had maandagavond nog contact met de persvoorlichter van Ajax. “Hij zegt dat als het heel slecht was geweest, dan hadden ze het geweten”, zegt de Ajax-volger op de website van de krant. “Bij Ajax weten ze gewoon niet beter dan dat het gewoon een check is en dat ze geen enkel risico nemen. Ze willen heel veel dingen uitsluiten en daarom wordt hij op dit moment gecontroleerd. Ajax kan niet communiceren vanwege de privacy-wetgeving. En door het geval-Nouri nemen ze natuurlijk geen enkel risico. Ik denk dat we gewoon rustig moeten afwachten totdat het duidelijk is wat er daadwerkelijk aan de hand is.”

Chef voetbal Valentijn Driessen plaatst vraagtekens bij de handelswijze van de medische staf van Ajax tijdens het duel met Valencia. “Ik ben natuurlijk niet de dokter van Ajax, maar achteraf is het natuurlijk vreemd dat hij heeft doorgespeeld. Zeker met Nouri in het achterhoofd”, aldus Driessen. “Was het verantwoord en had je dat moeten doen? Dat zijn wel vragen die ik achteraf kan stellen. Misschien worden die vragen achteraf bij Ajax ook wel gesteld.”

“Er gaan over die wedstrijd allerlei verhalen”, vervolgt Verweij. “De week voorafgaand aan AZ – Ajax heeft Donny van de Beek boven de wc-pot gehangen, Joël Veltman is ziek geweest en Daley Blind is ziek geweest. Dus misschien was het wel een virusje waardoor hij dinsdag niet helemaal lekker was en ligt in zijn hoofd. We kunnen er van alles over roepen, maar laten we het gewoon afwachten.”