Sontje Hansen ontsnapte aan geel bij debuut: ‘Naci hield me tegen’

Sontje Hansen maakte afgelopen vrijdag tegen SC Cambuur (0-2) zijn eerste speelminuten in het betaalde voetbal. De zeventienjarige aanvaller startte vanuit de basis bij Jong Ajax tegen de koploper van de Keuken Kampioen Divisie en luisterde zijn debuut op met een doelpunt. In de dagen voorafgaand aan de wedstrijd kreeg Hansen goede hoop dat zijn debuut eraan zat te komen. “'Ik trainde met het eerste mee en hoorde van Michael Reiziger dat ik misschien in de selectie zou zitten'', laat de talentvolle spits weten op de clubwebsite van Ajax.

Een dag voor de wedstrijd kreeg Hansen van Jong Ajax-trainer Reiziger de bevestiging dat hij bij de selectie voor het duel met Cambuur zou zitten. “Ik vond het al mooi dat ik bij de selectie zat, maar omdat Nicolas Kühn ziek was, mocht ik zelfs in de basis beginnen”, aldus Hansen, die de zenuwen voelde op weg naar zijn eerste minuten in het betaalde voetbal. “Want het is natuurlijk een speciale wedstrijd. 'Op dit soort momenten kun je jezelf laten zien."

Voor het eerst in zijn leven speelde Hansen voor volle tribunes. “Die dingen maak je alleen mee met een EK of WK. Mooi dat we die achtduizend man stil kregen, na tachtig minuten”, aldus Hansen, doelend op zijn doelpunt. “Ik wist gewoon dat ik sowieso één kans zou krijgen. Ik krijg niet zoveel kansen, maar áls ik een kans krijg, scoor ik meestal wel. Dat is een kwaliteit. In de Youth League tegen Lille scoorde ik ook op deze manier. Het blijft te snel gaan voor tegenstanders! Ik wilde eigenlijk mijn shirt uittrekken, maar Naci (Ünüvar, red.) hield me tegen. Toen bedacht ik me en deed ik wat anders. Mooi dat we in dezelfde wedstrijd ons debuut konden maken. Naci en ik spelen al lang samen en zijn goede vrienden.”

In de winterstop reist Hansen af naar Curaçao en in de tweede seizoenshelft hoopt hij op meer. “Ik speel nog steeds bij Onder-19, maar wil zo snel mogelijk doorstromen naar Jong Ajax en het eerste. Als je de kans krijgt, moet je het waarmaken. Dat heb ik nu wel gedaan, denk ik”, besluit de talentvolle Ajacied.