Invaller Moise Kean na achttien minuten weer gewisseld: ‘Niets persoonlijks’

Everton hield zondag een punt over aan het bezoek aan Manchester United, maar de inbreng van Moise Kean in dit resultaat was zeer beperkt. De spits, afgelopen zomer voor 27,5 miljoen euro overgenomen van Juventus, werd door interim-manager Duncan Ferguson in de zeventigste minuut ingebracht als vervanger van Bernard. Achttien minuten later zat de wedstrijd er echter alweer op voor het negentienjarige talent, aangezien hij vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd plaats moest maken voor Oumar Niasse.

Ferguson wilde na afloop van de wedstrijd niet al te diep op zijn beweegredenen ingaan: “Ik moest gewoon iemand wisselen om een beetje tijd te doden. Ik heb veel aanvallers op de bank, het was niet persoonlijks”, wordt hij geciteerd door de BBC. Op de persconferentie die werd gehouden na het duel ging hij wel iets dieper in op de situatie: “Ik had het idee dat hij niet helemaal mee kon in het tempo van de wedstrijd.”

“We hebben daarom iemand ingebracht die er beter mee om kon gaan. Verder is het niets tegen Moise. Ik heb het zelf ook weleens meegemaakt, ik ben er zelf ook weleens afgehaald. We zullen hem onder onze hoede nemen en hij komt weer terug, hij is pas negentien.” Voormalig Everton-verdediger Joleon Lescott is echter kritisch op het besluit van Ferguson: “Zoiets is moeilijk te verteren als speler.”

“Hij is ook nog eens jong. Wat mij betreft was dit een verkeerde beslissing. Ik weet dat hij na de wedstrijd heeft gezegd dat het niet om zijn spel ging, maar het feit dat hij weigerde om zijn hand te schudden doet mij geloven dat het toch met het optreden van Kean te maken had.” De jonge Italiaan werd afgelopen zomer met veel tromgeroffel als grote aankoop binnengehaald, maar de aanvaller weet zijn stempel nog niet te drukken op het spel van the Toffees. In veertien officiële wedstrijden heeft het talent nog geen enkele keer gescoord.