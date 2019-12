Van Ginkel getroffen door noodlot: ‘Zulke infecties kunnen carrière beëindigen’

Marco van Ginkel speelde anderhalf jaar geleden zijn laatste wedstrijd en zit sindsdien in de lappenmand met een zware knieblessure. De middenvelder van Chelsea heeft inmiddels zijn rentree op het trainingsveld weer kunnen maken en durft ook al voorzichtig na te denken over een terugkeer. Voor Van Ginkel is er daarmee licht aan het einde van een donkere tunnel te zien.

“Ik heb een donkere periode gehad. Maar opgeven staat niet in mijn woordenboek”, vertelt hij in gesprek met de NOS. Van Ginkel speelde zijn laatste duel in dienst van PSV, dat hem in twee verschillende periodes huurde van the Blues. Hoewel hij een belangrijke schakel was op het middenveld van de Eindhovenaren, kampte hij in zijn laatste weken daar ook al met fysieke klachten.

“Ik speelde de laatste wedstrijden al met pijn aan de knie”, gaat Van Ginkel verder. De middenvelder speelde drie jaar lang zonder kruisband in zijn rechterknie, voordat hij in de zomer van 2018 opnieuw onder het mes ging. “Het ging steeds minder, want je lichaam is daar niet op gebouwd.” De operatie bood echter ook geen soelaas: “Eerst ging alles prima, maar na drie weken sloeg het noodlot toe.”

Van Ginkel speelde slechts vier officiële wedstrijden in de ruime zes jaar die hij nu onder contract staat bij Chelsea

“Ik kreeg te horen dat ik een infectie had. Vrij ernstig en vrij agressief. Ik werd ziek. En de knie werd helemaal dik. Ze wisten niet meteen wat het was, daar gingen wel twee weken overheen.” Het nieuws dat zijn nieuwe kruisband beschadigd was kwam als een harde dreun voor Van Ginkel. Zijn knie moest vervolgens gespoeld worden om de infectie te bestrijden en in deze periode werd hij in zes dagen tijd driemaal geopereerd. “Zulke infecties kunnen je hele carrière beëindigen. Maar zelf had ik dat niet in mijn hoofd. Door de spoeling ben ik er uiteindelijk goed vanaf gekomen.”

De achtvoudig international van het Nederlands elftal gaf niet op en nadat de spoeling zijn werk had gedaan, zette het herstel langzaam in. Na een periode van vier of vijf maanden waarin hij niets mocht doen, kan hij inmiddels weer voorzichtig trainen en durft hij weer vooruit te kijken. Of zijn toekomst bij Chelsea, waar hij een aflopend contract heeft, ligt, weet hij echter nog niet: “Dat moet je aan Lampard vragen. Er is nog een optie voor twee jaar van de kant van Chelsea. Dat wachten we eerst even af. Bij mij is de focus nu om eerst fit te worden. En dan zien we wel verder.”