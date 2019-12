Jürgen Klopp geeft duidelijkheid over aard van blessure Georginio Wijnaldum

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure is die Georginio Wijnaldum zaterdagmiddag opliep tegen Watford (2-0 winst). De middenvelder van Liverpool, die zich na een uur spelen moest laten vervangen, heeft volgens zijn manager Jürgen Klopp een spierblessure opgelopen. "Maar dat is het enige dat ik op dit moment weet", zegt de oefenmeester op zijn clubwebsite.

Liverpool vliegt zondag naar Qatar, waar het woensdag de halve finale van het WK voor clubs speelt. Bij winst spelen the Reds zondag ook de finale. Mogelijk moet Wijnaldum het toernooi aan zich voorbij laten gaan. "Hij kan waarschijnlijk meevliegen, maar dat is op dit moment een van mijn minste zorgen", zegt Klopp. "Ik ben meer bezig met wat er precies met hem aan de hand is en dat weet ik op dit moment nog niet."

Klopp vreest dat dat hij Wijnaldum enige tijd zal moeten missen. "Het is iets met een spier en dat wil je nooit hebben. We laten waarschijnlijk een scan maken en dan beslissen we of hij meegaat naar Qatar. Als hij de komende dagen niet kan trainen en alleen moet herstellen, dan blijft hij hier. Op dat moment is dat scenario het meest aannemelijk."

Liverpool won zaterdag dankzij twee doelpunten van Mohamed Salah met 2-0 van Watford, hetgeen Klopp tevreden stelt. "December en januari zijn de maanden waarin je veerkracht moet tonen, en moet laten zien hoe graag je wil winnen. Dat hebben de boys vandaag wéér gedaan. We moesten ervoor vechten, we hadden onze keeper Alison Becker hard nodig. Ik zag hem in de slotfase wat extra rek- en strekoefeningen doen, toen had hij het wat rustiger, maar verder was hij de hele wedstrijd belangrijk. Ongelooflijk, geweldige reddingen." Liverpool is de ongeslagen koploper van de Premier League, met tien punten voorsprong op nummer twee Leicester City.