Bayern München vernedert Klaassen; Bayer en Bosz lopen rood aan

De Nord-Süd-Klassiker is zaterdag ruimschoots in het voordeel van Bayern München uitgevallen. Het team van Hansi Flick scoorde liefst zes keer tegen Werder Bremen, mede dankzij een hattrick van de onnavolgbare Philippe Coutinho, en neemt voorlopig een vierde stek in de Bundesliga in. Borussia Dortmund won tegelijkertijd van FSV Mainz 05 en blijft twee punten boven de titelverdediger staan. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz leed een dure nederlaag bij laagvlieger 1. FC Köln.

Bayern München - Werder Bremen 6-1

Het eerste bedrijf leek in het voordeel van het team van Florian Kohfeldt te eindigen, dankzij een heerlijke countertreffer in de 24e minuut. Milot Rashica ontving de bal van Davy Klaassen en na een rush waarbij Jerome Boateng niet kon ingrijpen schoot hij de bal fraai en hard achter Manuel Neuer: 0-1. Twee late treffers van Bayern zorgden echter voor de ommekeer. Eén minuut voor rust werkte Philippe Coutinho van dichtbij een pass van Joshua Kimmich tegen de touwen en in de extra tijd werkte Robert Lewandowski van dichtbij een pass van Coutinho achter de goed keepende Jiri Pavlenka: 2-1.

Met een voorsprong op zak zocht Bayern, met Ivan Perisic in de ploeg voor Boateng, na de onderbreking naar een derde doelpunt. Pavlenka kon vlak na de pauze nog een inzet van Coutinho keren, maar na ruim een uur spelen was het wél raak. Na een precieze bal van David Alaba werkte Coutinho met een heerlijke boogbal over Pavlenka en via de onderkant van de lat de 3-1 tegen de netten. Het was het begin van een afstraffing voor de Noord-Duitsers, die met zes tegengoals uit de Allianz Arena vertrokken dankzij een tweede treffer van Lewandowski, een doelpunt van invaller Thomas Müller en de 6-1 van Coutinho, die daarmee zijn hattrick completeerde.

1. FC Köln - Bayer Leverkusen 2-0

Het team van Bosz had in de eerste helft veel balbezit en lange tijd de controle over het duel, maar de Keulenaren verdedigden goed en kwamen er met snelle en gevaarlijke counters goed uit. Daardoor ontstond in het Rhein Energie Stadion uiteindelijk een open duel waarin Bayer het in offensief opzicht aan creativiteit ontbrak, daar Timo Horn geen enkele keer in actie hoefde te komen. Collega Lukas Hradecky daarentegen werd wel aan het werk gezet en dat baarde Bosz zichtbaar zorgen.

In de tweede helft speelde Bayer beter voetbal en werd er gerichter naar het doel van Horn gezocht. De tweede gele kaart voor Aleksandar Dragovic voor een overtreding van achteren op Jhon Córdoba na ruim een uur spelen was dan ook een hard gelag. Het was vervolgens de thuisploeg die het spel dicteerde en na 72 minuten aan de leiding ging via Córdoba. Vijf minuten later mocht ook Leon Bailey inrukken: hij kreeg een rode kaart toen hij té handtastelijk was richting Kingsley Ehizibue. De riante overtalsituatie bood FC Köln de kans om het duel in het slot te gooien: na een vrije trap kopte Sebastiaan Bornauw van dichtbij de 2-0 binnen.

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0-4

In een eerste helft waarin de toch wel rare beslissingen van de scheidsrechter centraal stonden, liet de thuisploeg in de eerste vijf minuten goed voetbal zien. Daarna was het Borussia Dortmund dat de klok sloeg en had het duel zelfs voor rust al beslist kunnen worden. Marco Reus en Nico Schulz sprongen echter slordig met de kansen om en uiteindelijk verscheen alleen een rake knal van de aanvaller vanaf een meter of achttien in de 32e minuut op het scorebord: 0-1. Arbiter Benjamin Cortus en de VAR zagen een handsbal van Jeremiah St. Juste én een overtreding op Reus over het hoofd, waardoor het duel in Mainz na een helft toch nog alle kanten op kon.

In de tweede helft trok het team van Lucien Favre het duel naar zich toe. Bij de 0-2 spande Mainz, met Jean-Paul Boëtius als basiskracht in het veld, zich ogenschijnlijk amper in. Dan-Axel Zagadou kreeg de bal op dertig meter van zijn doel, rukte samen met nog vier teamgenoten op (tegen slechts een speler van Mainz) en gaf de bal op het juiste moment op Sancho. Drie minuten later resulteerde ook de volgende counter van BVB in een doelpunt: op aangeven van Reus kon de vrijstaande Thorgan Hazard vanaf een meter of achttien voor de 0-3 zorgen. De paal stond een tweede goal van Sancho in de weg, maar zes minuten voor tijd schoot Schulz alsnog binnen: 0-4.

Hertha BSC - SC Freiburg 1-0

De eerste helft in Berlijn was het aanzien amper waard. Davie Selke kreeg acht minuten voor rust de beste kans in de wedstrijd tot dan toe, maar de spits van Hertha schoot in kansrijke positie naast. Verder gebeurde er in de eerste 45 minuten weinig voor beide doelen, waardoor er halverwege een doelpuntloze stand op het scorebord stond. Kort na de onderbreking bewees Selke alsnog zijn waarde voor Hertha. Hij speelde Vladimir Darida vrij met een goede kaats, waarna de middenvelder van grote afstand schitterend raak schoot: 1-0. Javairô Dilrosun was bij Hertha in de basis begonnen, maar de Nederlandse aanvaller wist het verschil niet te maken en werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door trainer Jürgen Klinsmann. Karim Rekik maakte de negentig wel vol bij de thuisploeg en stapte uiteindelijk met een tevreden gevoel van het veld.

SC Paderborn - Union Berlin 1-1

De wedstrijd in Paderborn werd na zeven minuten spelen opengebroken door Marcus Ingvartsen. De Deense spits van Union Berlin vond vanaf een meter of achttien zeer fraai de bovenhoek, nadat hij de bal met enig fortuin voor de voeten had gekregen. De thuisploeg toonde daarna echter karakter en wist nog in de eerste helft op gelijke hoogte te komen via Kai Pröger, die bij de tweede paal kon scoren na een voorzet van Klaus Gjasula. In de tweede helft werd Sheraldo Becker bij Union Berlin nog ingebracht om een winnende treffer te forceren, maar verder dan een bal op de paal van Fliorian Hubner kwam het bezoek niet meer.