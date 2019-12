Kees Kwakman stomverbaasd: ‘Dat kan helemaal niet als keeper’

De uitschakeling van Ajax in de Champions League is mede te wijten aan de personele problemen, zo denkt Kees Kwakman. Kort na de nederlaag tegen Valencia wijst de analist van FOX Sports op het gemis van Quincy Promes en David Neres. Dat bleek 'te veel van het goede', zo stelt Kwakman. Ajax creëerde voor eigen publiek maar weinig uitgespeelde kansen en verloor uiteindelijk met 0-1.

"Neres laat in Europese wedstrijden altijd net wat meer zien en Promes was in bloedvorm", legt Kwakman uit. "Dan mis je er toch eentje te veel. Maar laten we eerlijk zijn: Valencia heeft vandaag ook niks laten zien. Die hebben één kans en één schot gehad. Aan de bal waren ze heel matig." Volgens tafelgenoot Arnold Bruggink was het verwachtingspatroon bij Ajax erg hoog, ondanks dat de eerdere wedstrijden in het Champions Leasgue-seizoen daar niet per se reden toe boden.

"Iedereen dacht dat een punt tegen Valencia wel moest lukken. Maar als je heel reëel kijkt hoe ze hebben gespeeld in de Champions League... Ze hebben tegen Lille OSC heel veel kansen weggegeven, zowel uit als thuis. Ook bij Valencia, al wonnen ze die wedstrijd dik (0-3, red.) Het is niet zo dat Ajax niets weggeeft", legt hij uit. Dinsdag hoefde Ajax achterin maar weinig toe te staan, maar een doelpunt van Rodrigo in de eerste helft werd de Amsterdammers fataal.

Ferrán Torres bediende Rodrigo in het strafschopgebied en de aanvaller werd niet gehinderd door de defensie van Ajax. Daley Blind gokte op de buitenspel, maar die werd opgeheven door Joël Veltman. Een 'beetje een rare actie', aldus Kwakman. "Misschien had hij er totaal niet op gerekend dat Blind zou stappen. Ze beslisten allebei in een split second. Blind ziet Veltman niet en stapt naar voren; Veltman loopt op dat moment heel ver naar achteren. Een heel rare situatie."

Volgens Bruggink maakte Ajax het zich ook moeilijk door mee te gaan in het 'verschrikkelijke gezeur van de Spanjaarden'. "Ze bleven zelf ook maar vragen om kaarten bij de scheidsrechter. De Spanjaarden kregen precies wat ze willen", stelt Bruggink. Kwakman wijst op de late gele kaart voor doelman André Onana na een opstootje voor zijn doel. Dat ontstond na een overtreding van Nicolás Tagliafico. "Dat was gewoon een dikke overtreding. Dan moeten de spelers in de muur staan en klaar. Maar er kwam toch weer een opstootje en Onana is gewoon geschorst. Dat kan helemaal niet als keeper!" Onana pakte zijn derde gele kaart van de groepsfase en ontbreekt in de volgende Europese wedstrijd van Ajax.