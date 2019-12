Ansu Fati en Borussia Dortmund zorgen voor deceptie bij Inter

In navolging van Barcelona overwintert ook Borussia Dortmund in de Champions League. Het team van Lucien Favre boekte een minimale overwinning op Slavia Praag en dat was voldoende om als tweede in Groep F te eindigen, daar Internazionale tegelijkertijd in eigen huis van Barcelona verloor. Ansu Fati maakte vlak voor tijd de winnende treffer en groeide uit tot de jongste doelpuntenmaker ooit van het toernooi. Het team van Antonio Conte gaat verder in de Europa League.

Internazionale - Barcelona 1-2

In de eerste twintig minuten ging de wedstrijd op en neer: Carles Pérez dwong Samir Handanovic tot een goede redding en Clément Lenglet voorkwam met een sliding dat Romelu Lukaku kon scoren. Neto keerde na een minuut of twintig een goede inzet van Cristiano Biraghi met links. Luttele minuten later kwam Barcelona op 0-1: een pass van Antoine Griezmann richting Arturo Vidal werd aangeraakt door Diego Godin, waarna Carles Pérez de bal van dichtbij binnenschoot. Tien minuten later leek Lenglet de 0-2 te maken, maar de inzet van de verdediger ging naast. Richting de rust zette Inter druk op de defensie van Barcelona: Neto moest tot het uiterste gaan om een schot van Lautaro Martinez te keren, maar twee minuten voor rust was het alsnog raak. Martinez schermde de bal met de rug naar het doel goed af, waarna Lukaku het leer laag en droog in de rechterhoek achter Neto schoot.

Het eerste kwartier na rust bestond vooral uit aftasten, terwijl Inter met een schuin oog keek naar datgene wat zich in Dortmund afspeelde. Lukaku had na een uur spelen de 2-1 op zijn schoen, maar Neto had de intenties van de Belg door. Ernesto Valverde opteerde enkele minuten later voor een dubbele wissel: Frenkie de Jong en Luis Suárez kwamen in het veld voor Ivan Rakitic en Antoine Griezmann. De ploeg van Conte drong massaal aan, kreeg goede kansen via Martinez en Lukaku en zag doelpunten van beiden wegens buitenspel afgekeurd worden. Het was echter Fati, die even daarvoor Pérez had vervangen, die vier minuten voor het einde vanaf de rand van het zestienmetergebied de 1-2 achter Handanovic schoot.

Borussia Dortmund - Slavia Praag 2-1

Eén minuut na een sublieme redding van Roman Bürki op Peter Olayinka sloeg het team van Favre toe. Julian Brandt stuurde Marco Reus diep op rechts, waarna Jadon Sancho van dichtbij afrondde en in de tiende minuut de 1-0 maakte. Reus kreeg in het daaropvolgende kwartier twee goede kansen om te scoren, maar ook Slavia liet zich niet onbetuigd. Kansen voor Nicolae Stanciu, Ladislav Takacs, Milan Skoda en Lukas Masopust waren een voorbode van de toch wel verdiende gelijkmaker vlak voor rust. Op aangeven van Skoda schoot Tomas Soucek de bal vanaf een meter of tien achter Bürki: 1-1.

Brandt was zeven minuten na rust dicht bij de 2-1, toen een schot vanaf een meter of veertien maar net over ging. Na een uur spelen scoorde hij alsnog: na een steekpassje van Sancho schoot de smaakmaker de bal in de korte hoek achter Ondrej Kolar. Het team van Favre kreeg het toch nog zwaar. Petr Sevcik dwong Bürki tot een redding en Vladimir Coufal mikte naast. Tot overmaat van ramp kreeg Julian Weigl dertien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart. Een gelijkmaker van de bezoekers bleef echter uit en de treffer van Fati in Milaan werd met gejuich ontvangen.