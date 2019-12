Juventus begint met drie nieuwe namen en De Ligt aan topwedstrijd in Serie A

Juventus begint zaterdagavond met Matthijs de Ligt aan de topwedstrijd in de Serie A tegen Lazio. De international van het Nederlands elftal vormt in het Stadio Olimpico het hart van de Juventus-verdediging met Leonardo Bonucci. Ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd van Juventus, vorig weekend op eigen veld tegen Sassuolo (2-2), zijn Gianluigi Buffon, Emre Can en Gonzalo Higuaín uit de basis verdwenen.

Juventus liet vorige week op eigen veld tegen Sassuolo slordig twee punten liggen. Met name het tweede doelpunt dat de Turijnse formatie moest incasseren was knullig: rechtsback Cuadrado, De Ligt en doelman Buffon gingen allen opzichtig in de fout. De Ligt en Cuadrado zijn door trainer Maurizio Sarri gehandhaafd in de basiself; Buffon heeft zijn plek in het doel weer moeten afstaan aan Wojciech Szczesny.

Op het middenveld neemt Blaise Matuidi de positie van Emre Can over. Laatstgenoemde maakte tegen Sassuolo een zwakke indruk en zit nu op de reservebank. Voorin kan Dybala naast Cristiano Ronaldo weer rekenen op een basisplaats, hetgeen ten koste gaat van Higuaín. Juventus kan de koppositie in de Serie A vanavond bij een zege weer overnemen van Internazionale, dat vrijdag tegen AS Roma niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel. Lazio is na veertien wedstrijden met dertig punten knap de nummer drie van Italië.

Opstelling Lazio: Strakosha; L. Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, L. Leiva, L. Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala