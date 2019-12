Advies voor tienersensatie Haaland: ‘Dat zou een leuke club voor hem zijn’

Erling Braut Haaland is zonder meer de meest trefzekere tiener in Europa. Na 20 duels in alle competities staat de teller van de aanvaller van Red Bull Salzburg al op 27 doelpunten, inclusief liefst 8 treffers in de Champions League. Tal van clubs volgen de verrichtingen van de negentienjarige Noors international dan ook nauwgezet.

Als het aan Jesse Marsch ligt, maakt Haaland de overstap naar zusterclub RB Leipzig, dat dit seizoen een serieuze gooi naar de Duitse landstitel lijkt te doen. “Dat zou een leuke club voor hem zijn”, zo meent de trainer van de Oostenrijkse topclub. “Dat is een leuke club voor elke voetballer, maar vooral voor jonge en explosieve voetballers die sterk in de omschakeling zijn. In theorie zouden Haaland en Leipzig heel goed bij elkaar passen.”

Volgens de laatste berichtgeving van BILD zou Bayern München geen interesse in Haaland meer hebben, ofschoon hij lange tijd als een beoogde versterking werd beschouwd. De aanwezigheid van Robert Lewandowski en het karige vooruitzicht qua speeltijd voor de Noor zijn voor Bayern een reden om zich terug te trekken. Borussia Dortmund en RB Leipzig worden als de voornaamste kandidaten met interesse genoemd.

Marsch is lovend over de instelling van Haaland, die naar verluidt een transferclausule van ‘slechts’ twintig miljoen euro in zijn medio 2023 aflopende contract heeft. “Haaland onderscheidt zich met een juiste instelling, hij wil het maximale uit zijn kwaliteiten en potentieel halen. Hij is nooit tevreden en wil zich altijd verbeteren. En ook buiten de lijnen doet hij er alles aan om te slagen als profvoetballer.”