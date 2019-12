Corriere dello Sport verdedigt zichzelf met hand en tand in bizarre verklaring

De Corriere dello Sport heeft op bijzonder harde wijze gereageerd op de commotie die is ontstaan na een artikel over Romelu Lukaku en Chris Smalling. Op de voorpagina werd donderdag aandacht besteed aan de wedstrijd tussen Internazionale en AS Roma van vrijdagavond, waar de ex-spelers van Manchester United momenteel spelen. De kop 'Black Friday' deed veel stof opwaaien.

"Beide spelers namen een sterke positie in tegen racisme. Ze zijn het symbool van de wederopstanding van hun teams. In vergelijking met vorig jaar haalden de ploegen meer punten en ze willen hun spelers niet kwijt", zo verklaarde de krant de keuze voor de kop en foto's van de Belgische aanvaller en Engelse verdediger. Na veel ophef op social media voelt het dagblad zich genoodzaakt te reageren.

No one: Absolutely nobody: Not a single soul: Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

"Digitale platforms? Eerder prullenbakken", begint Corriere dello Sport in een uitgebreide verklaring. "Gemaakt door nobele wrok en goedkope minachting. Legers van conformistische mensen surfen vandaag de dag op internet om hun goede zielen 'witter' te schilderen. Zodra de dagelijkse racist is opgemerkt: daar ga je. Een handvol klappen op het toetsenbord en de vlek verdwijnt. Je voelt je een betere man in een betere wereld. Wit, zwart en geel."

"'Black Friday', voor degene die het wil en kan begrijpen, is alleen de lof voor het verschil, de trots op het verschil, de weelde van verschil. Als je het niet begrijpt, is het omdat je het niet wilt of kunt. Een onschuldige kop, zo perfect uitgelegd door Roberto Perrone (auteur van het artikel, red.), die wordt omgezet in gif door degenen die gif in zich hebben", zo besluit men.