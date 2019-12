‘Werkloze Maurice Steijn kan op drie plekken terugkeren in de Eredivisie’

Maurice Steijn verliet VVV-Venlo afgelopen zomer voor een avontuur in Abu Dhabi. Zijn dienstverband bij Al Wahda kwam echter na een paar maanden al ten einde en de oefenmeester zit sindsdien thuis. De Telegraaf weet dinsdag te melden dat dit niet lang meer hoeft de duren, aangezien Steijn, die vanaf 1 januari weer beschikbaar is, bij drie clubs in de Eredivisie in beeld is.

Zijn oude club VVV nam onlangs afscheid van Robert Maaskant en stelde Steijns oude assistent Jay Driessen vervolgens aan als trainer tot de winterstop. Steijn zou daardoor begin volgend jaar het stokje weer over kunnen nemen van Driessen, al onderzoekt VVV op het moment naar verluidt ook of het mogelijk is om Driessen langer voor de club te behouden. De oefenmeester beschikt nog niet over de juiste papieren en heeft daarom dispensatie van de KNVB nodig.

Naast VVV is er nog een oude werkgever van Steijn geïnteresseerd in zijn diensten. ADO Den Haag werd maandag geconfronteerd met het opstappen van Alfons Groenendijk en moet daarom op zoek naar een nieuwe coach. Steijn werkte in het verleden al drie jaar als hoofdtrainer in de Hofstad en is nu opnieuw een kandidaat. De oud-speler van de club geniet ook grote populariteit onder de achterban.

Als derde zou Vitesse in de markt zijn voor Steijn. Trainer Leonid Slutsky trok zondagavond zelf zijn conclusies na de 3-2 nederlaag tegen sc Heerenveen door op te stappen. Steijn is een goede bekende van technisch directeur Mo Allach en was bovendien al eerder in beeld bij de Arnhemmers, die hun laatste vijf Eredivisie-wedstrijden allemaal verloren.