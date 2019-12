De Telegraaf: Ajax en PSV gaan concurrentiestrijd om Angeliño aan

PSV en Ajax azen allebei op Angeliño, zo kopt De Telegraaf in de nacht van maandag op dinsdag. De verdediger verliet PSV afgelopen zomer voor een terugkeer bij Manchester City, dat gebruikmaakte van de optie om Angeliño terug te kopen voor twaalf miljoen euro. Inmiddels onderzoeken de Eindhovenaren de mogelijkheden om de linksback weer te verwelkomen, terwijl hij ook meermaals informeel bij Ajax aangeboden zou zijn. In Amsterdam wordt zijn komst gezien als 'op termijn zeer interessant'.

Dit seizoen kwam Angeliño tot vijf officiële optredens voor Manchester City, waarvan drie in de competitie en twee in de EFL Cup. Het is niet bekend of the Citizens bereid zijn om mee te werken aan een vertrek van Angeliño, op tijdelijke dan wel definitieve basis. Het is bovendien de vraag hoe ver PSV bereid is om te gaan voor een rentree van de Spanjaard. De club zal, zo speculeert De Telegraaf, niet zomaar vijftien tot twintig miljoen euro voor één speler neerleggen, daar de selectie op veel andere posities ook 'aan reparatie onderhevig' is. Ajax heeft meer mogelijkheden om fors te investeren in de selectie en is bovendien voor Angeliño zelf een interessante optie in financieel opzicht.

Mocht hij in de winter naar Amsterdam gaan, dan zou hij verzekerd zijn van Europees voetbal met Ajax. Naar verluidt overweegt de koploper van de Eredivisie zich met een bod te melden, gezien de clubleiding uitgaat van een zomers vertrek van Nicolás Tagliafico. Eigenlijk was het de bedoeling dat Lisandro Martinez op termijn de opvolger zou worden van zijn landgenoot, maar de zomeraanwinst presteert goed in het hart van de verdediging en op het middenveld. Alleen in noodgevallen wil Ajax hem daarom nog opstellen als linksback, zo klinkt het.

De transferwaarde van Tagliafico wordt geschat op veertig miljoen euro en Angeliño zou een stuk goedkoper zijn. "Voor de helft van dat bedrag Angeliño kopen, zouden directeur voetbalzaken Marc Overmars en financieel directeur Susan Lenderink prima aan de commissarissen kunnen uitleggen", zo klinkt het. "Veel zal afhangen van de voorkeur van Angeliño zelf, bij wie PSV vast een plekje in zijn hart heeft. Maar dat hij in Amsterdam wordt aangeboden, impliceert dat de financiële én sportieve situatie bij Ajax voor hem ook een interessante optie is."

PSV worstelt dit seizoen met de invulling van de linksbackpositie, ondanks dat Toni Lato en Olivier Boscagli werden gestrikt om het gat te vullen dat door Angeliño werd achtergelaten. Lato kwam over van Valencia, maar heeft nooit kunnen overtuigen. Mark van Bommel ziet het evenmin zitten in Boscagli en kiest daardoor voor Michal Sadílek links achterin. Donderdag, na de 4-0 nederlaag tegen Sporting Portugal in de Europa League, impliceerde de trainer nog dat het vertrek van Angeliño, alsmede dat van Luuk de Jong en Hirving Lozano, de club zwaar is gevallen. "Bij elkaar zijn dat denk ik vijftig goals en twintig assists", zei hij.