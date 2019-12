De Ligt richt zich in speciale video vanuit Parijs tot supporters van Ajax

Matthijs de Ligt is Ajax nog zeker niet vergeten. Nadat hij maandagavond de Kopa Trophy in ontvangst nam tijdens het Ballon d'Or-gala in Parijs en daarmee gekroond werd tot beste speler ter wereld onder de 21 jaar, bedankte hij zijn oude club al tijdens zijn speech. Via sociale media verspreidt Ajax later op de avond een video, waarin de verdediger van Juventus zich richt tot de achterban van de Amsterdammers.

"Ajacieden, Matthijs hier", opent De Ligt. "Ten eerste wil ik zeggen dat ik jullie mis. Ik heb een geweldige tijd gehad met jullie en ik wil jullie bedanken voor het winnen van deze prijs. Het is een heel grote eer. Ik wil jullie bedanken: de supporters, de spelers, het personeel... Ik denk dat dat het grootste deel van deze prijs is geweest. Ik wil jullie heel erg bedanken en ik volg jullie nog steeds op de voet. Groetjes, Matthijs."

Direct na het winnen van de prijs sprak De Ligt zijn dankwoord al uit richting Ajax. "Om te beginnen ben ik blij om hier te zijn. Het is een grote eer om hier tussen al deze topspelers te staan", zei hij. "Ik wil Ajax bedanken, de club waar ik ben begonnen en die me veel gegeven heeft. Ik wil mijn ploeggenoten van Ajax en van Juventus bedanken, de club Juventus, mijn familie, mijn vriendin, iedereen. Ik wil tegen iedereen zeggen dat ik heel trots op deze prijs ben. En geniet van deze avond, want met al deze topspelers moet je ervan genieten zolang ze er nog zijn."

De Ligt, die vorig jaar al de Golden Boy-award won voor het grootste talent onder 21 jaar van Europa, heeft een prachtig jaar achter de rug. Als aanvoerder leidde hij Ajax naar de landstitel, de TOTO KNVB Beker en de halve finale van de Champions League. Hij verdiende een transfer naar Juventus en ontwikkelde zich daar al snel tot basiskracht. Ook bij het Nederlands elftal, dat zich kwalificeerde voor het EK, is De Ligt niet meer weg te denken.