UEFA start onderzoeken na Europese wedstrijden van Feyenoord en Ajax

De UEFA gaat een aantal gebeurtenissen onderzoeken die plaatsvonden tijdens de Europese wedstrijden die Feyenoord en Ajax in de afgelopen week speelden, zo laat de voetbalbond maandagmiddag weten via de officiële kanalen. Ajax kwam woensdag in de Champions League in actie tegen Lille OSC, terwijl Feyenoord donderdag in het kader van de Europa League Rangers FC ontving.

De Rotterdammers hebben de meeste reden om de uitkomst van het onderzoek te vrezen, aangezien de UEFA het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van trappen door fans van de club gaat onderzoeken. Ook tegen de fans van Rangers wordt een onderzoek geopend: zij zouden namelijk ook vuurwerk afgestoken hebben in De Kuip. Op korte termijn lijkt Feyenoord echter niet te hoeven vrezen, aangezien het UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body zich pas op 27 februari over de zaak zal buigen.

De club deed vorige week nog een oproep aan zijn supporters om geen vuurwerk af te steken, daar Feyenoord hoopt een eerdere straf van de Europese bond nog ongedaan te kunnen laten maken. De Rotterdammers mogen naar aanleiding van incidenten in Zwitserland tijdens het duel met BSC Young Boys geen uitsupporters meenemen naar de laatste groepswedstrijd tegen FC Porto.

Ajax-opponent Lille moet eveneens vrezen voor een straf. Les Dogues verloren de wedstrijd tegen de Amsterdammers met 0-2 en worden nu mogelijk ook op de vingers getikt door de UEFA. De bond onderzoekt namelijk een vermeende veldbestorming door supporters en het blokkeren van trappen door de Franse fans.