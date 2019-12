Galatasaray blijft in crisis ondanks late gelijkmaker van Yuto Nagatomo

Galatasaray heeft zondagavond ternauwernood een nederlaag kunnen voorkomen. De ploeg van trainer Fatih Terim, die midweeks nog een overwinning weggaf tegen Racing Genk (1-1) in de Champions League, stond op bezoek bij Trabzonspor lange tijd achter, maar kwam in de negentigste minuut op gelijke hoogte: 1-1. Galatasaray schiet echter weinig op met een punt en vindt zichzelf terug op een teleurstellende achtste plek.

Een vrije trap van José Sosa leidde in de vijftigste minuut de openingstreffer in. De middenvelder van Trabzonspor bracht de bal vanaf de linkerkant hoog in en zag die worden binnen gekopt door voormalig FC Groningen-spits Alexander Sörloth. Galatasaray, waar Ryan Donk de hele wedstrijd meespeelde, leek op weg naar een nederlaag, maar die werd in de slotfase voorkomen door Yuto Nagatomo. De linksback ontving de bal in de zestien uit de kluts en haalde verwoestend uit: 1-1.