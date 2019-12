Ten Hag verbaasd over ‘slachting’ en bezorgd over nieuwe domper

Ajax won zondagmiddag met 2-5 van FC Twente, nadat de Amsterdammers op een 2-0 achterstand waren gekomen in De Grolsch Veste. Trainer Erik ten Hag schrok van de wijze waarop zijn ploeg in de eerste helft voor de dag kwam. "We hebben het gezien, een hele slechte start en een goede comeback", zegt de Ajax-trainer tegenover FOX Sports.

Ten Hag vond het frappant dat zijn team blijkbaar niet scherp genoeg was in het eerste bedrijf. "Je weet wat je kan verwachten, maar we waren blijkbaar niet voorbereid. We geven twee goals weg. Heel slecht, twee fouten in de opbouw. Daar kun je niet tegen verdedigen, dan word je geslacht", aldus Ten Hag, die Noa Lang voor het eerst een basisplek gaf in de Eredivisie.

De buitenspeler schitterde tegen FC Twente en produceerde een hattrick. Lang werd zodoende de tweede Ajacied ooit na Henk Groot in 1959 met een hattrick bij zijn basisdebuut in de Eredivisie. Ten Hag vond het tijd om Lang de kans te bieden. "Ik heb ook andere keuzes, maar ik wil de formatie, de speelwijze, in stand houden. Hij doet het ook goed."

"We hebben problemen daar, David Neres en Zakaria Labyad zijn geblesseerd", vertelt Ten Hag, die zag dat Quincy Promes in de eerste helft geblesseerd naar de kant moest. Ten Hag erkent dat hij zich zorgen maakt. "Ja. We moeten doorbijten tot aan de feestdagen. We hebben nog wat te bereiken. Als ze niet fit, zijn moeten anderen het doen. Zoals Noa Lang nu."