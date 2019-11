Cillessen helpt Valencia met gestopte penalty aan zege in streekderby

Valencia heeft drie punten overgehouden aan de streekderby met Villarreal in LaLiga. Het team van Albert Celades, de laatste tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League, was zaterdagavond met minimaal verschil te sterk voor el Submarino Amarillo. Jasper Cillessen keerde bij een tussenstand van 0-0 een strafschop. Door de zege staat Valencia voorlopig zevende; Villarreal neemt een twaalfde positie in.

Met enkele uitstekende reddingen waren Cillessen en Sergio Asenjo ervoor verantwoordelijk dat de eerste helft in Mestalla doelpuntloos eindigde. Celades liet de thuisploeg weer in een 4-3-3-systeem spelen en dat resulteerde in meer balcirculatie en een gevaarlijker ogend team, met goede kansen voor Maxi Gómez, Ferrán Torres en Rodrigo Moreno. Tussendoor kende Villarreal een uitstekende fase van 25 minuten goed voetbal mét de kans om op 0-1 te komen.

Eliaquim Mangala haalde op onbeholpen wijze Gerard Moreno naar de grond en de arbiter wees dan ook gedecideerd naar de stip. Het was Gerard zelf die verantwoordelijkheid op zich nam, maar zijn inzet in de linkerhoek was een prooi voor Cillessen. Richting de rust lieten los Che zich meer gelden, maar het was Asenjo die met enkele uitstekende reddingen ervoor zorgde dat Villarreal zonder schade het rustsignaal haalde.

Valencia sloeg vier minuten na rust toe. Na een pass van Gómez frommelde Rodrigo zich langs Asenjo een weg richting het doel, om vervolgens uit een moeilijke hoek de bal in het lege doel te werken: 1-0. De voordelige marge bleef slechts vier minuten op het scorebord staan. André-Frank Zambo Anguissa ontfutselde Daniel Parejo de bal, rukte op en kon na een gelukkige carambole vanaf een meter of twaalf de 1-1 achter Cillessen schieten.

In het laatste half uur ging de streekderby op en neer, met goede kansen voor Mangala, Samuel Chukwueze en Moi Gómez. Twintig minuten voor tijd, op het moment dat Valencia het moeilijk had, viel de 2-1: het spel verplaatste zich na een inworp snel van links naar rechts en vice versa, waarna uiteindelijk Ferrán de bal binnenschoot. Villarreal probeerde nog een punt te pakken, maar Cillessen had een goed antwoord op een inzet van Chukwueze en invaller Carlos Bacca had het vizier evenmin op scherp staan.