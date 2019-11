Promes verklaart chemie met Ziyech: ‘Hakim is voor mij een grote ster’

Quincy Promes zorgde woensdagavond voor de belangrijke 0-2 tegen Lille OSC. De linksbuiten van Ajax scoorde voor de zoveelste keer dit seizoen op aangeven van Hakim Ziyech, die de bal op kenmerkende wijze bij de tweede paal neerlegde en Promes zag scoren. Na afloop van de overwinning in de Champions League ging Promes in op zijn klik met Ziyech.

Ziyech haalde het einde van de wedstrijd niet. Bij een afgekeurd doelpunt raakte hij geblesseerd aan zijn arm. Promes hoopt dat de blessure niet al te ernstig is. “Ik hoor net dat mijn laatste vijf goals van zijn voet komen, dus ik kan hem niet missen op dit moment”, aldus Promes tegenover FOX Sports. “We hebben een bepaalde chemie gecreëerd. We praten veel met elkaar en zijn buiten het veld ook vrienden. Hij geeft ook een uitstekende bal en ik weet dat hij daar komt. Met mijn loopactie is het een gevaarlijke combinatie.”

Ziyech en Promes vormen een uitstekende combinatie in de voorhoede van Ajax. De twee vinden elkaar blindelings en de Oranje-international werd al vaak in stelling gebracht door zijn ploeggenoot. “Zo kan je zien dat het geen toeval is. We hebben het er veel over en proberen daarin te variëren”, reageert Promes. “Ik denk dat het heel moeilijk te verdedigen is. Het is timen. Ik moet wachten tot hij de bal goed op zijn linkervoet heeft. Als hij die bal kan laten vertrekken moet ik zorgen dat ik geen buitenspel sta. En als ik dan in die ruimte kom, dan valt hij goed.”

In de tweede helft rende een jonge jongen het veld op en hij werd in de armen van zijn idool Ziyech gesloten. Promes kijkt er niet van op dat de jongen juist naar Ziyech ging. “Voor mij is Hakim ook een grote ster. Hij laat het iedere week zien en dat al een paar jaar”, aldus de Oranje-international. “Als je naar zijn statistieken kijkt, die zijn bizar. Volgens mij is hij gewoon een topspeler. Dit soort momenten horen er dan bij. Het is een groot compliment naar hem toe. “