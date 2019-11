Transferstrijd om Strahinja Pavlovic gaat veel verder dan Ajax en PSV

Strahinja Pavlovic staat nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax, zo meldde Voetbal International dinsdagmiddag. Het weekblad bracht even later naar buiten dat ook PSV de verdediger van Partizan Belgrado in het vizier heeft en donderdag op de tribune zit als AZ het in de Europa League opneemt tegen de Servische topclub. Wie is deze boomlange achttienjarige verdediger, die in eigen land wordt gezien als de nieuwe Nemanja Vidic? Voetbalzone stelt een profiel op.

Door Yanick Vos

De Servische verdediger Velibor Vasocivc maakte in 1966 de overstap van Partizan Belgrado naar Ajax. Verschillende landgenoten zouden hem jaren later vanuit de Servische topclub volgen naar de Eredivisie. Dejan Curovic, Danko Lazovic, Mateja Kezman en Miralem Sulejmani maakten allen de overstap vanuit Partizan Belgrado naar de Nederlandse topcompetitie. Of Pavlovic de volgende speler wordt die Belgrado achter zich laat voor een verhuizing naar Nederland zal moeten blijken. Ajax en PSV hebben hem op het oog, maar de twee topclubs zijn niet de enigen. Pavlovic wordt in Europa gezien als een van de grootste verdedigende talenten en was afgelopen zomer nog dicht bij een overstap naar Lazio, terwijl onder meer ook Celtic en Olympique Marseille hem graag wilden hebben en AS Monaco ver voor hem wil gaan.

Pavlovic ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Hij was pas zeventien jaar oud toen hij op 23 februari van dit jaar als basisspeler debuteerde in de competitiewedstrijd tegen Proleter Novi Sad, de huidige nummer acht van de Servische Super Liga. Ondanks een vroege gele kaart in de tiende minuut maakte het talent de negentig minuten vol en won zijn ploeg met 3-0. Trainer Zoran Markovic had het vertrouwen in de linkspoot en liet hem in de basis staan. Echter, vanwege tegenvallende resultaten moest de coach nog geen maand later het veld ruimen. De 1-0 nederlaag op bezoek bij laagvlieger Vozdovac leidde zijn ontslag in. Interim-trainer Zarko Lazetic veranderde in de enige wedstrijd die hij langs de lijn stond weinig en koos eveneens voor Pavlovic in de basis. Hoewel de resultaten niet goed waren, liet hij zien over veel talent te beschikken. Partizan stelde oud-international Savo Milosevic aan en ook hij erkende het talent van Pavlovic.

Strahinja Pavlovic (links) na het winnen van het Servische bekertoernooi.

Vorig seizoen won de Servische jeugdinternational zijn eerste grote prijs in het shirt van Partizan. In de bekerfinale werd rivaal Rode Ster Belgrado met 0-1 verslagen. In een ware heksenketel werd de overwinning over de streep getrokken en maakte Pavlovic de negentig minuten vol. Zo kwam er voor hem een mooi einde aan de twee meest turbulente maanden uit zijn leven. Debuteren, een basisplaats veroveren en behouden onder drie verschillende trainers én het winnen van zijn eerste grote prijs ten koste van de aarstrivaal, Pavlovic maakte het allemaal mee. Zijn ontwikkeling bleef in de rest van Europa niet onopgemerkt. De clubs stonden voor hem in de rij. Naar verluidt waagden Liverpool en Watford een poging om hem in huis te halen, terwijl er ook vanuit Duitsland interesse was. Lazio was het meest serieus en had hem bijna binnen.

Lazio grijpt mis

De Italianen zouden akkoord zijn geweest over een transfersom van 5,5 miljoen euro, maar een medische keuring gooide naar verluidt roet in het eten. Volgens Il Messaggero kwamen er tijdens de check problemen met zijn hart aan het licht. Ondanks een persoonlijk akkoord ging de deal daarom niet door, zo schreven Italiaanse media. Milos Vazura, sportief directeur van Partizan, ontkende dat verhaal aan het begin van september. “Om aan alle speculaties een einde te maken: Strahinja Pavlovic is kerngezond en heeft geen medische problemen, zoals in de media werd gemeld. Hij heeft alle tests in zowel Servië als Italië doorstaan en kreeg groen licht”, aldus Vazura, volgens wie de transfer om andere redenen geen doorgang vond. “Er was geen akkoord tussen Partizan en Lazio, en de speler zelf bereikte ook geen persoonlijk akkoord. We bedanken de mensen van Lazio en volgende week tekent Strahinja een nieuw contract bij Partizan.”

Een transfer naar Lazio bleef uit en voor zijn persoonlijke situatie bleek dat achteraf geen verkeerde ontwikkeling. Pavlovic had immers net een basisplaats veroverd bij een van de grootste clubs uit Servië en kon rekenen op het vertrouwen van de trainer. Met een stevige salarisverhoging zette hij zijn handtekening onder een nieuw vijfjarig contract. “Lazio? Ik bekijk mijn loopbaan wedstrijd per wedstrijd. Ik heb nu een vijfjarig contract bij Partizan en ben tevreden met mijn huidige status bij de club”, aldus Pavlovic vorige maand tegenover de Servische televisiezender TV Prva. De kans dat hij zijn verbintenis uitdient is overigens nihil. Met een contract tot medio 2024 heeft Partizan een uitstekende onderhandelingspositie met oog op de clubs die zich in januari of komende zomer in Belgrado voor hem gaan melden.

De 1,94 meter lange kopsterke mandekker heeft ook dit seizoen weer een vaste basisplaats. Trainer Milosevic heeft het volste vertrouwen in Pavlovic. Samen met de ervaren 35-jarige Bojan Ostojic vormt het talent, dat samen met onder meer Matthijs de Ligt tot de veertig overgebleven kandidaten kans maakt op de Golden Boy Award, het centrale duo van Partizan Belgrado. Zijn ontwikkeling viel ook op bij de Servische bond. Tot een oproep voor de nationale ploeg heeft het nog niet geleid, maar als achttienjarige heeft hij zijn debuut voor Jong Servië inmiddels gemaakt. Zijn teller staat inmiddels op vier jeugdinterlands voor de beloften van het nationale team.

Strahinja Pavlovic in duel met AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners

In alle competities kwam Pavlovic dit seizoen tot dusver tot 29 wedstrijden. Zijn hoogte- en dieptepunt maakte hij deze jaargang mee in dezelfde wedstrijd. Begin november tekende hij in de stadsderby tegen Vozdovac voor zijn eerste doelpunt. Bij een 0-1 achterstand kopte de fysiek sterke speler in de 91ste minuut de gelijkmaker binnen. De vreugde was groot, maar niet voor lang. Diep in blessuretijd ging hij namelijk gigantisch de fout in. Waar hij een hoge voorzet wilde wegwerken, bracht hij Marko Devic in scoringspositie. De spits van de bezoekers maakte geen fout en tekende voor de 1-2. Desondanks blijft Pavlovic een groot talent, iemand die zich comfortabel voelt aan de bal en de opbouw verzorgt bij zijn huidige club. Met de interesse van Ajax en PSV zal voetbalminnend Nederland donderdag met speciale aandacht kijken naar het duel tussen AZ en Partizan in Den Haag.

Veel geld en haast geboden

Volgens Freek Janssen, Ajax-clubwatcher van het Algemeen Dagblad, volgen de Amsterdammers de mandekker al een tijdje. Zij zien hem een mogelijke versterking voor in de toekomst. Met Joël Veltman, Daley Blind, Edson Álvarez, Perr Schuurs, Lisandro Martínez en Kik Pierie beschikt trainer Erik ten Hag momenteel over meerdere spelers die als centrale verdediger kunnen spelen. Mocht Ajax of PSV daadwerkelijk in actie komen en Pavlovic in willen lijven, dan zal het waarschijnlijk diep in de buidel tasten. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op acht miljoen euro. Met de interesse van de eerder genoemde club en een doorlopend contract tot aan de zomer van 2024, is een transfersom die ver boven zijn marktwaarde ligt reëel.

Ook is enige haast geboden, want volgens Servische media gaat Monaco aan de haal met Pavlovic. Volgens Mondo is de deal zelfs al in kannen en kruiken. De verdediger zou al medisch gekeurd zijn door de club uit de Ligue 1, dat minimaal tien miljoen euro voor hem betaalt. De transfersom kan middels bonussen nog met drie miljoen euro oplopen. Pavlovic zou het seizoen afmaken bij de huidige nummer vier van Servië, om komende zomer de overstap naar het prinsdom te maken. Een officiële bevestiging blijft vooralsnog uit, waardoor Ajax en PSV nog mogen hopen op de komst van de nieuwe Nemanja Vidic.