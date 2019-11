Feyenoord komt dinsdagmorgen met groot nieuws

Mark Koevermans wordt dinsdagochtend gepresenteerd als nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 51-jarige bestuurder vervulde deze functie in de afgelopen periode al op interim-basis. De clubleiding heeft besloten dat Koevermans de functie vast moet gaan bekleden.

Koevermans is zodoende de definitieve opvolger van Jan de Jong, die afgelopen zomer werd weggestuurd door de raad van commissarissen bij Feyenoord. Hij is al twee maanden de algemeen directeur ad interim. Robert Eenhoorn gold als droomkandidaat, maar de club uit Rotterdam-Zuid slaagde er niet in de algemeen directeur van AZ te overtuigen.

Feyenoord heeft zodoende de belangrijkste directieposities weer ingevuld. Het zomerse vertrek van technisch directeur Martin van Geel werd tijdelijk ingevuld met Sjaak Troost, maar medio januari wordt Frank Arnesen de man met de technische portefeuille. De Deen werd begin oktober als technisch directeur ontslagen bij Anderlecht.

Arnesen wordt bij Feyenoord herenigd met trainer Dick Advocaat met wie hij in de jaren negentig bij PSV al nauw samenwerkte in een soortgelijke rolverdeling. Feyenoord zal Koevermans en Arnesen vandaag in De Kuip presenteren aan de pers. President commissaris Toon van Bodegom zal de media vertellen welke koers Feyenoord de komende tijd wil gaan varen.