Engelse bookmakers hebben duidelijke favoriet bij ontslag Marco Silva

Marco Silva is volgens Engelse media niet zeker meer van zijn baan als manager van Everton. Door tegenvallende resultaten in de Premier League is zijn positie wankel. De Engelse bookmakers hebben met David Moyes een duidelijke favoriet als eventuele opvolger van de geplaagde trainer. De clubloze Moyes is geen onbekende voor the Toffees, aangezien hij tussen 2002 en 2013 aan het roer stond op Goodison Park.

Everton staat na dertien wedstrijden op een teleurstellende vijftiende plaats. Het team van de Portugese manager behaalde tot dusver slechts veertien punten. Afgelopen zaterdag werd op eigen veld met 0-2 verloren van Norwich City, dat door de overwinning afscheid nam van de laatste plaats in de Premier League. De BBC meldde na de verloren thuiswedstrijd dat Silva moet vrezen voor ontslag en diverse media zijn ervan overtuigd dat Moyes topkandidaat is om terug te keren.

Moyes stond elf jaar lang langs de lijn bij Everton en vertrok in 2013 naar Manchester United, waar hij de opvolger werd van Sir Alex Ferguson. Zijn periode op Old Trafford liep uit op een teleurstelling. Nog voor het einde van het seizoen 2013/14 werd hij ontslagen door the Red Devils. Na zijn tijd in Manchester was hij trainer van Real Sociedad, Sunderland en West Ham United. Volgens de Engelse bookmakers is de kans groot dat hij terugkeert naar Liverpool.

Een andere serieuze kandidaat voor de vooralsnog niet vacante functie is volgens de bookmakers voormalig Everton-middenvelder Mikel Arteta. De Spanjaard is momenteel assistent-trainer bij Manchester City. Ook Mauricio Pochettino, Arsène Wenger, Niko Kovac, Rafael Benítez en Mark Hughes worden genoemd als kandidaten.