‘Het ging niet goed genoeg, anders had Ten Hag me wel laten staan’

Daley Blind en Joël Veltman zijn geschorst voor de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Lille OSC van woensdagavond, waardoor trainer Erik ten Hag in het centrum van de defensie waarschijnlijk een beroep doet op Perr Schuurs. Een ideale gelegenheid voor de jonge mandekker om zijn kwaliteiten te laten zien in een topwedstrijd van Ajax, dat goede papieren heeft om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het miljardenbal.

Schuurs moest onlangs in de krankzinnige wedstrijd tegen Chelsea (4-4) ook al opdraven, toen zowel Blind als Veltman een rode kaart kreeg voorgehouden in de slotfase. "Mooi dat we een punt konden redden", blikt Schuurs met Het Parool terug op het doelpuntenfestijn op Stamford Bridge. "Inhoudelijk viel er niets te zeggen over mijn inbreng: het was puur tegenhouden en overleven."

De centrumverdediger wordt woensdag wellicht beloond voor zijn geduld in de afgelopen maanden, al kwam Schuurs zaterdag tegen Heracles Almelo (4-1) ook al in actie vanwege een spierblessure bij Veltman. "Er komen kansen waar ik al langer op wacht: een serie wedstrijden waarin ik me kan laten gelden", geeft de jonge Ajacied blijk van zijn ambitie. "Als dat lukt in de Champions League is er een kans dat de trainer me laat staan. Het wordt het belangrijkste moment uit mijn carrière."

Schuurs is tevreden over zijn ontwikkeling en is van mening dat hij in de afgelopen anderhalf jaar flinke stappen heeft gezet. "Vorig seizoen zat ik niet eens altijd bij de wedstrijdselectie. Nu wel", zet de Limburger zijn zienswijze kracht bij met een voorbeeld. "Aan het begin van het seizoen was ik basisspeler. Het ging tussen Veltman en mij." Schuurs denkt dat hij er destijds meer uit had moeten halen. "Het ging niet goed genoeg, anders had de trainer me wel laten staan."