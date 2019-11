Cadena COPE: Pogba is niet geblesseerd, maar probeert transfer te forceren

Paul Pogba kwam al weken niet in actie voor Manchester United, volgens de officiële lezing wegens een enkelblessure. Paco González, journalist voor het Spaanse Cadena COPE, komt nu echter op de proppen met een ander verhaal. Pogba zou volgens González al lang en breed weer fit zijn, maar speelt niet voor Manchester United omdat hij een winterse transfer naar Real Madrid wil forceren.

González beroept zich op bronnen dicht bij Manchester United en Pogba. De Franse middenvelder kwam op 30 september voor het laatst in actie voor the Red Devils, toen hij negentig minuten binnen de lijnen stond in de thuiswedstrijd tegen Arsenal (1-1). Pogba moest de zes daaropvolgende competitiewedstrijden missen, doordat hij nog altijd zou kampen met een enkelblessure. “Paul heeft tijd nodig om volledig te herstellen. Ik denk dat hij pas in december zijn rentree kan maken”, zei Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer eind oktober.

Pogba zou echter al hersteld zijn, maar weigert voorlopig om te spelen voor Manchester United en hoopt zo een transfer naar Real Madrid te forceren. De Koninklijke waren afgelopen zomer al concreet in de markt voor de middenvelder. Dat een transfer naar de Spaanse hoofdstad niet tot stand kwam, was voornamelijk te danken aan de starre houding van Manchester United. De Engelse topclub hanteerde een exorbitante vraagprijs en weigerde concessies te doen, waardoor de transfersom zelfs voor Real Madrid te gortig leek te worden.

De onderhandelingspositie voor Manchester United is er echter niet beter op geworden. Het contract van Pogba loopt nog tot medio 2021 en hij zou voorlopig geenszins van plan zijn om die verbintenis te verlengen, ondanks pogingen van the Red Devils om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. In de huidige situatie moet Manchester United eigenlijk uiterlijk komende zomer afscheid nemen van Pogba, om nog een acceptabel bedrag aan hem te kunnen overhouden.

Om die reden zou Solskjaer nu bereid zijn om in januari mee te werken aan een transfer, die een zo hoog mogelijk bedrag moet opleveren. Manchester United is zelf inmiddels ook wel klaar met Pogba, mede doordat hij tijdens het herstel van zijn vermeende blessure uit een filmpje bleek dat hij wel kon basketballen. De Engelsen hopen nog een bedrag van 150 miljoen euro te vangen voor Pogba, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat dit in januari op tafel komt. Zinédine Zidane heeft bij Real Madrid bovendien zijn middenveld op orde en lijkt in de winterse transferwindow weinig belang te hebben bij de komst van Pogba.