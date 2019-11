Feyenoord krijgt tip: ‘Hij schijnt nu met Bologna bezig te zijn’

Zlatan Ibrahimovic vertrok onlangs met een aflopend contract bij Los Angeles Galaxy en de routinier werd in de afgelopen weken in verband gebracht met onder meer zijn oude club AC Milan en Bologna. Hans Kraay jr. zou de Zweed echter ook graag nog een keer in de Eredivisie zien, waar hij eerder het shirt van Ajax droeg. De oud-verdediger oppert Feyenoord bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports als mogelijke nieuwe bestemming voor de aanvaller, al krijgt hij weinig bijval in de studio.

“Zlatan schiet ze er daar (in de Major League Soccer, red.) nog makkelijk in, hij is multimiljonair lijkt mij. Als hij nu bij Feyenoord zou spelen, hoeveel zou er dan in een Eredivisie-seizoen in schieten?”, vraagt Kraay aan de eveneens aanwezige Frank de Boer. De trainer van Atlanta United stond in het afgelopen seizoen een aantal keer tegenover Ibrahimovic en denkt dat de spits nog wel tot ruim vijftien treffers zou moeten kunnen komen.

“Hij schijnt nu met Bologna bezig te zijn. Dan denk ik van, ja… Ik weet het niet, hij is natuurlijk toch al een beetje ‘leuk gek’ in zijn kop en dit is wel een paradijs om doelpunten te maken”, gaat Kraay verder. Ibrahimovic wordt sinds kort eveneens genoemd bij Tottenham Hotspur, waar zijn oude trainer José Mourinho eerder deze week aan de slag ging. De Boer betwijfelt echter of de Zweed nog mee kan op het niveau van de Premier League: “Tenminste, hij onderhoudt zichzelf wel heel goed en hij ziet er echt nog fit uit. Als je ziet welke goals hij heeft gemaakt, moet je wel echt topfit zijn.”

“Maar hij is wel op leeftijd en hij zal ook niet meer bepaalde dingen doen in de wedstrijd. Hij zal meer wachten op zijn momentjes, accepteer je dat dan als coach of niet? Past dat in jouw idee van voetbal als coach?” Een overstap naar Feyenoord behoort volgens De Boer echter niet tot de mogelijkheden: “Ik denk dat dat niet realistisch is. Ze zullen hem geen vijf miljoen per jaar betalen.”