‘Ik zou niet weten waarom Ziyech niet op zijn plek bij City zou kunnen staan’

Ajax rekende zaterdagavond in eigen stadion af met Heracles Almelo. Hakim Ziyech was met twee assists op Quincy Promes van grote waarde in het met 4-1 gewonnen duel. Hans Kraay junior zegt bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports intens te hebben genoten van de Marokkaans international en vraagt tegelijkertijd aan de andere aanwezigen of Ziyech klaar is voor de stap naar de absolute top.

“Ik had alleen al voor dat ene balletje van Ziyech vanuit Groningen of Cincinnati komen. Zo smerig tussen de verdediging en de keeper. We zien vier van die ballen. Daar wil ik zestig euro voor betalen. Als iemand anders het doet, is het toeval. Maar bij hem is het geen toeval. Het oogt zo simpel”, begint Kraay jr. op lovende wijze. Hij krijgt bijval van Frank de Boer. “Het zijn geen geluksballetjes, het is echt bewust. Op gegeven moment krijg je die connectie, Ziyech met Promes. Je ziet dat Daley Blind in een fantastische periode zit. Elke keer als hij aan de bal is, gaan de mensen lopen. Omdat hij het ziet en op maat kan geven.”

Kraay jr. vraagt zich vervolgens af of Ziyech klaar is voor de absolute top. “Ik denk het wel, ik denk dat hij het aankan. Waarom zou hij minder zijn dan Riyad Mahrez? Hij heeft het nu ook op het allerhoogste niveau, in de Champions League, laten zien. Dus ik zou niet weten waarom Ziyech niet op de plek van Mahrez bij Manchester City zou kunnen staan”, antwoordt De Boer. Ook Kees Kwakman acht Ziyech rijp voor de absolute top. “Als Lucas Vazquez al vijf jaar bij Real Madrid op rechts kan spelen, weliswaar niet altijd in de basis, kan Ziyech dat ook.”

“Volgens mij is hij aan die stap toe, maar hij gaat ook niet voor minder. Ik had de indruk dat Sevilla interesse in hem had, maar dat vond hij niet hoog genoeg”, haakt Ron Jans in. De Boer had Ziyech wel bij Sevilla willen zien. “Ik had Sevilla wel een uitdaging gevonden, omdat zij net onder Atlético Madrid, Real Madrid en Barcelona zitten. Ze doen het altijd goed in Europa, dus ik had het een goede stap gevonden. Dan had hij daarna nog een hogere stap kunnen zetten. Nu gaat hij direct die grote stap maken, denk ik. Ajax doet op dit moment, ook qua salarissen, niet veel onder voor Sevilla.”