Dest: ‘Hij moet nu zijn kans pakken en laten zien waarom hij daar hoort’

Ajax moet het komende woensdag in het Champions League-duel met Lille OSC stellen zonder Daley Blind en Joël Veltman. Sergiño Dest stelt dat dit Perr Schuurs de mogelijkheid biedt om zijn kansen te grijpen. Tegelijkertijd weet de negentienjarige vleugelverdediger niet of hij zelf zal spelen in Frankrijk, zo vertelt hij na de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.