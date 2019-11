Valentijn Driessen: ‘Louis van Gaal besodemieterde Daniel Levy in 2014’

Daags na het ontslag van Mauricio Pochettino presenteerde Tottenham Hotspur in de persoon van José Mourinho al een opvolger van de trainer. The Spurs werden nooit serieus met andere kandidaten in verband gebracht, maar volgens Valentijn Driessen zou Louis van Gaal beter bij de club hebben gepast dan Mourinho. De komst van de Nederlander was echter geen optie door gebeurtenissen van vijf jaar geleden, aldus Driessen.

Eind 2013 kwamen berichten naar buiten over de belangstelling van Tottenham voor Van Gaal en de interesse was volgens de chef voetbal van De Telegraaf concreet. De toenmalig bondscoach van het Nederlands elftal heeft voorzitter Daniel Levy echter 'besodemieterd', stelt de journalist. "Van Gaal zou trainer worden van Tottenham Hotspur. Hij was al heel ver met de club. Er was eigenlijk al een deal, maar plots kwam Manchester United ertussen en koos hij voor United. Toen heeft hij Tottenham afgezegd."

Tottenham was 'heel verbolgen' over de draai van Van Gaal, aldus Driessen. "Er lag een deal. Hij brak gewoon zijn woord", legt hij uit. "Dat is jammer, anders was Louis misschien wel teruggekomen. Dat had een betere match geweest dan met José Mourinho. Het had leuk geweest als Van Gaal het had geworden en we achteraf allemaal hadden geweten dat Mourinho het niet is geworden, zeker na hun verleden bij Man United waar Mourinho Van Gaal een kunstje heeft geflikt."

Van Gaal kondigde in maart van dit jaar aan te stoppen als trainer, na een indrukwekkende carrière van dertig jaar. "Mijn vrouw Truus gaf 22 jaar geleden haar job op voor mij en volgde me toen ik naar het buitenland trok", zei hij toen. "Ik had haar verteld dat ik zou stoppen als trainer op mijn 55ste, maar ik bleef doorgaan tot ik 65 was. Zij heeft recht op een leven met mij buiten het voetbal. Ik kan vertellen dat ze heel gelukkig is."