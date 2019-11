Paris Saint-Germain heeft bij terugkeer Neymar weinig last van Ajax-opponent

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond eenvoudig gewonnen van Lille OSC. De ploeg van trainer Thomas Tuchel nam vroeg in de wedstrijd afstand van de Champions League-opponent van Ajax via treffers van Mauro Icardi en Ángel Di María en kwam daarna niet meer in de problemen: 2-0. Bij PSG maakte de herstelde Neymar na een maand zijn terugkeer in de basis.

Lille begon goed aan de wedstrijd en kreeg direct goede kansen. Een schot van Xeka werd knap gekeerd door doelman Keylor Navas, terwijl Benjamin André in kansrijke positie naast kopte. PSG toonde zich vervolgens effectief door zijn eerste mogelijkheid wél direct te benutten. Idrissa Gueye bereikte met een lage voorzet Mauro Icardi, waarna de spits de openingstreffer voor het intikken had.

Na een half uur verdubbelden de Parijzenaars hun voorsprong in de persoon van Ángel Di María. De Argentijn ontving de bal aan de rechterkant van de zestien van Julian Draxler en legde het speeltuig met links feilloos in de verre hoek: 0-2. Tien minuten na rust had Draxler de wedstrijd in het slot moeten gooien, maar de Duitser schoot oog in oog met doelman Mike Maignan over.

De beste kansen bleven daarna voor PSG, dat niet in staat bleek om nogmaals de trekker over te halen. Draxler werd met een hakbal bediend door Icardi, maar de Duitser mikte naast. Invaller Kylian Mbappé, die in de 65ste minuut inviel voor Neymar, dwong Maignan snel na zijn entree tot een redding, terwijl Draxler tien minuten voor tijd ook een poging van afstand net naast zag vliegen. Lille probeerde het nog wel via voornamelijk de ingevallen Yusuf Yazici, maar ook de pogingen van de Turk mochten niet baten.