Mourinho wil in Londense derby einde maken aan dramatische serie Spurs

José Mourinho zit dit weekend voor het eerst op de bank als manager van Tottenham Hotspur. De Portugese trainer heeft het stokje overgenomen van de ontslagen Mauricio Pochettino en maakt zijn rentree in de Premier League tegen West Ham United, de nummer zestien van de Engelse competitie. De druk staat er vol op bij Tottenham, want the Hammers hebben maar een punt minder en een overwinning is dan ook cruciaal om zo snel mogelijk weg te komen van de veertiende plaats op de ranglijst. Opta beschouwt voor op het duel in de Premier League, zaterdag vanaf 13.30 uur.

o West Ham jaagt op twee overwinningen in een Premier Leauge-seizoen op Tottenham. De laatste keer dat the Hammers daarin slaagden was in het seizoen 2013/14.

o Tottenham won drie van de laatste vijf uitwedstrijden tegen West Ham en verloor de laatste twee. The Spurs wonnen nog nooit drie uitduels met West Ham op rij in de Engelse competitie.

o In alle competities won de uitploeg vijf van de laatste zes ontmoetingen tussen West Ham en Tottenham: twee zeges voor West Ham, drie voor Tottenham. Het overige duel eindigde in 1-1.

José Mourinho werd deze week aangesteld als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino

o West Ham verloor op eigen veld zijn laatste Londense Derby: 1-2 tegen Crystal Palace. De Londenaren verloren nog nooit twee derby’s op rij in het London Stadium. De laatste keer dat meerdere derby’s voor eigen publiek op rij werden verloren was in 2015, toen nog in het Upton Park: drie op rij.

o Tottenham heeft in de Premier League al twaalf wedstrijden op rij niet gewonnen: drie keer gelijk, negen keer verlies. Alleen tussen mei 2000 en januari 2001 (14 wedstrijden onder George Graham) en tussen maart en november 1997 (13 onder Gerry Francis) presteerden the Spurs nog slechter buiten eigen stadion.

o Tottenham heeft tot dusver slechts in een van de twaalf competitiewedstrijden gescoord in beide helften: tegen Manchester City in augustus (2-2). Alleen Southampton (nul) deed het nog minder vaak dit seizoen.

o Tottenham heeft al 83 competitiewedstrijden op rij niet met 0-0 gelijkgespeeld. Alleen Manchester United (114 wedstrijden tussen mei 1999 en mei 2002) en Ipswich Town (87 wedstrijden tussen augustus 1994 en september 2001) bleven in de Premier League langer zonder een doelpuntloos gelijkspel.

José Mourinho: 'Ik werk en slaap in de pyjama van de club'

o Harry Kane heeft in de Premier League 28 keer gescoord in 45 Londense derby’s. Alleen Thierry Henry (43), Teddy Sheringham (32) en Frank Lampard (32) scoorden vaker in dit soort duels.

o Kane maakte tot dusver in Londense derby’s gemiddeld iedere 132 minuten een doelpunt. Van alle spelers met minimaal tien goals heeft alleen Henry heeft een beter gemiddelde: 114 minuten.

o West Ham United-manager Manuel Pellegrini heeft in de Premier League alleen van Liverpool (vijf keer) vaker verloren dan van Tottenham (drie keer).