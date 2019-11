Lucas Vázquez moet door ongelukje in krachthonk weken langer revalideren

Lucas Vázquez is voorlopig uit de roulatie, zo meldt Real Madrid donderdag via de officiële kanalen. De aanvaller van de Koninklijke heeft een breuk in de grote teen van zijn linkervoet opgelopen toen hij in het krachthonk een gewicht op zijn voet liet vallen. Real doet zoals gebruikelijk geen mededeling over de exacte herstelperiode van Vázquez, maar het lijkt erop dat de Spanjaard enkele weken niet inzetbaar is.

De vleugelaanvaller van de grootmacht uit Madrid was juist net volledig hersteld van een kuitblessure en maakte kort voor de interlandperiode zijn rentree in de hoofdmacht van Real, na een absentie van zes weken. Vázquez, tot dusver dit seizoen goed voor een doelpunt in zeven competitiewedstrijden, is onder trainer Zinédine Zidane niet verzekerd van een basisplaats.

Sergio Ramos: 'Ik wil genieten van elk moment alsof het mijn laatste is'

Het is de tweede keer in korte tijd dat Zidane te maken heeft met fysiek ongemak van een van zijn spelers, want James Rodríguez liep tijdens een wedstrijd van Colombia een knieblessure op. De verwachting is dat de middenvelder half december zijn rentree kan maken in het Estadio Santiago Bernabéu. Marco Asensio kan vanwege een zware kruisbandblessure nog minstens drie maanden niet in actie komen voor het elftal van Zidane.

Real hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Daarna volgen nog vijf duels in LaLiga voor de winterstop, met als klapstuk de confrontatie met Barcelona op 18 december. Het is onduidelijk of Vázquez op tijd fit is voor de eerste El Clásico van deze jaargang. Real staat momenteel op gelijke hoogte met koploper Barcelona, al hebben de Catalanen een iets beter doelsaldo.