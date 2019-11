Ajax en Oranje sterk vertegenwoordigd in top honderd van ESPN

Ajax en het Nederlands elftal staan er goed op in de voetbalwereld, zo blijkt uit een ranglijst van ESPN. De Amerikaanse televisiezender stelde een top honderd van de beste spelers en trainers van dit moment samen en daarin zijn meerdere spelers van Ajax en Oranje terug te vinden. Zo behoort Erik ten Hag tot de top drie van beste trainers. De coach van Ajax moet alleen Josep Guardiola (2) en Jürgen Klopp (1) voor zich dulden.

De lijst is tot stand gekomen door ‘meer dan veertig experts van ESPN’. Zij kozen uit een lijst van ongeveer 250 spelers en trainers. André Onana is terug te vinden in de top tien van beste keepers ter wereld. De Kameroense sluitpost staat op de tiende plaats, vlak achter David De Gea (9) en Hugo Lloris (8). Liverpool-doelman Alisson Becker is de nummer één, gevolgd door Jan Oblak (2) en Marc-André ter Stegen (3).

In de top tien van beste centrumverdedigers gaat Virgil van Dijk aan kop. Verrassend is dat niet, daar de aanvoerder van het Nederlands elftal onlangs werd verkozen tot Europees voetballer van het jaar en bovendien nog kans maakt op de Ballon d’Or. Kalidou Koulibaly van Napoli staat op de tweede plaats, terwijl de derde plek wordt ingenomen door Matthijs de Ligt. De Juventus-verdediger laat Aymeric Laporte (4), Sergio Ramos (5), Giorgio Chiellini (6) en Leonardo Bonucci (7) achter zich.

Op de linksbackpositie heeft Nicolás Tagliafico een plek in de top tien afgedwongen. De Ajax-verdediger staat op de tiende plaats op een ranglijst die wordt aangevoerd door Andrew Robertson van Liverpool. Frenkie de Jong is volgens ESPN de op-één-na beste centrale middenvelder ter wereld. De lijst van middenvelders wordt aangevoerd door N’Golo Kanté. Sergio Busquets staat op de derde plaats.

In de categorie aanvallende middenvelders is Donny van de Beek terug te vinden. De Ajacied en tevens Oranje-international staat op de derde plaats. Alleen Bernardo Silva (1) en Kevin De Bruyne (2) staan hoger. Van de Beek houdt onder meer David Silva (4), Christian Eriksen (5) en Paul Pogba (6) achter zich.

David Neres staat op de achtste plaats in de top tien van beste buitenspelers. De Braziliaanse aanvaller wordt hoger ingeschat dan Leroy Sané (9) en zijn landgenoot Everton (10). Volgens ESPN heeft Ajax met Dusan Tadic een van de beste spitsen ter wereld in huis. De aanvoerder van de Amsterdammers staat op de tiende plaats in het lijstje dat wordt aangevoerd door Lionel Messi.