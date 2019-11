La Gazzetta dello Sport: Ajax werkt aan recorddeal van veertig miljoen

Ajax werkt momenteel aan de komst van Reinier, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Braziliaanse middenvelder wordt door veel Europese topclubs begeerd en ook de Amsterdamse club zou werk maken van het zeventienjarige talent. Volgens journalist Nicolò Schira is Ajax bereid diep in de buidel te tasten voor Reinier.

Naar verluidt gaat Ajax veertig miljoen euro bieden aan Flamengo in ruil voor zeventig procent van de eigendomsrechten van Reinier. Hoewel meerderde media inderdaad hebben vernomen dat de vraagprijs van Reinier rond de veertig miljoen ligt, valt te betwijfelen of Ajax daadwerkelijk zoveel geld gaat spenderen aan de jongeling, die hiermee de duurste aankoop van de club ooit zou worden.

After renewing until 2023 Edwin #VanDerSaar is working for #Reinier. #Ajax are going to offer €40M to #Flamengo for 70% of brazilian young star. #transfers