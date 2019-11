Koeman zet vraagtekens achter sterspelers en zegt sorry tegen Noord-Ieren

Het is nog onduidelijk of Memphis Depay en Georginio Wijnaldum zaterdag in actie kunnen komen bij het Nederlands elftal, zo vertelde bondscoach Ronald Koeman vrijdagavond op de persconferentie. Koeman beslist zaterdagochtend of het duo fit genoeg is voor een basisplaats in het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland.

Depay kampt met een hamstringblessure, terwijl Wijnaldum de laatste dagen grieperig is. "Met Memphis gaat het beter, maar ik weet niet of hij inzetbaar is", aldus Koeman. Datzelfde geldt voor Wijnaldum. "Gini heeft gisteren de helft van de training meegedaan, Memphis heeft delen meegedaan. We gaan zo nog trainen en dan neem ik morgenvroeg een beslissing."

Koeman selecteerde met Luuk de Jong, Wout Weghorst en debutant Myron Boadu drie alternatieven voor de spitspositie, maar volgens de oefenmeester zegt dat niet veel over het wel of niet meespelen van Depay. "Het gaat erom een beslissing te maken over de fitheid van een speler, ongeacht of ik een spits zou hebben. De keuze omtrent zijn blessure is belangrijker. Dat ik andere spitsen heb, vind ik niet van invloed."

Koeman verklaarde na afloop van de heenwedstrijd tegen Noord-Ierland (3-1 zege) dat hij de tegenstander 'verschrikkelijk om naar te kijken' vond. De Noord-Ierse media confronteerden de keuzeheer op de persconferentie met zijn eerdere uitspraken, die betiteld werden als respectloos. "Ik bedoelde niet de tactiek waarmee ze speelden", pareert Koeman.

"Ik heb enorm veel respect voor de Noord-Ierse spelers en de manier waarop ze ons bestreden hebben. Het was heel moeilijk om ze te verslaan. Maar mijn irritatie na de wedstrijd ging om het tijdrekken vanaf minuut één in de wedstrijd, waar de scheidsrechter niks tegen deed." Koeman voelt zich verkeerd begrepen. "Misschien heb ik de verkeerde woorden gebruikt, dan zeg ik daar sorry voor. Ik bedoelde het niet respectloos naar hen toe."