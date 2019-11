‘Het doet pijn wat er bij PSV gebeurt, het verschil mag niet zo groot zijn’

Luuk de Jong speelde vijf seizoenen voor PSV en volgt de Eindhovense club nog steeds op de voet. De aanvaller van Sevilla baalt van het feit dat zijn oude werkgever zo matig presteert en dat de achterstand op koploper Ajax is opgelopen tot elf punten. De Jong praat daarnaast over zijn rol bij het Nederlands elftal, zeker nu er wellicht speeltijd lonkt vanwege de blessure bij Memphis Depay.

"Natuurlijk doet het pijn om te zien wat daar nu gebeurt", zegt De Jong woensdag vanuit het trainingskamp van Oranje tegen onder meer de NOS. "Soms zit alles tegen, het is helaas niet anders." De aanvaller in Spaanse dienst maakt zich zorgen over het elftal van trainer Mark van Bommel. "Het verschil mag niet zo groot zijn als nu. Daarnaast hebben ze ook pech dat Donyell Malen en Steven Bergwijn zo lang geblesseerd zijn."

De Jong heeft bij Oranje doorgaans geen basisplaats, maar door de twijfels over de inzetbaarheid van Depay komt hij wellicht aan spelen toe in de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland. De Jong houdt echter een slag om de arm. "Ik hoop dat Memphis gewoon op tijd fit is. Dat lijkt me het beste voor ons team. Maar als de bondscoach me nodig heeft, dan zal ik er staan."

De Sevilla-aanvaller, trefzeker in het lastige thuisduel met Noord-Ierland (3-1) van vorige maand, is maandag niet met een ander gevoel binnengekomen bij Oranje. "Ik ga hier altijd heen met hetzelfde gevoel en dezelfde instelling. Ik hoop uiteindelijk ook altijd dat ik speel en daar doe ik mijn best voor op de trainingen. Dan zie ik het wel. Als ik niet speel weet ik ook wat mijn taak is voor het team. Zo sta ik er ook in." De Jong weet niet of hij door bondscoach Ronald Koeman weer als 'plan-B' wordt gebruikt. "We zullen aan het einde van de week zien welke keuze de bondscoach maakt."