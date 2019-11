Stevens stelt tactiek tegen Ajax voor: ‘En dan moet je ook wat geluk hebben’

Ajax is dit seizoen in de Eredivisie tot dusver onverslaanbaar gebleken. Bij Huub Stevens gaan de gedachten terug naar het seizoen 1994/95, toen de Amsterdammers ook heersten in de Eredivisie. Onder leiding van Stevens eindigde Roda JC dat seizoen op een knappe tweede plaats in de Eredivisie en hield hij de uiteindelijke landskampioen twee keer op 1-1.

“Dat was een geweldig seizoen, waarin we overal op het veld één-op-één speelden”, aldus Stevens in gesprek met het Algemeen Dagblad. Diezelfde tactiek hanteerde hij tegen de Nederlandse recordkampioen. “Oók tegen Ajax en dat werkte goed. Natuurlijk hadden zij veel meer kwaliteiten, alleen dan moet je dat compenseren op een andere manier. Met een gezonde dosis agressiviteit, duels willen aangaan en vooral spelen naar je mogelijkheden. En dan moet je natuurlijk ook wat geluk hebben om het echt te laten slagen.”

Dit seizoen gaat Ajax na dertien wedstrijden ongeslagen aan kop. Alleen AZ kan nog enigszins in het spoor blijven, al is de achterstand van de Alkmaarders zes punten. PSV heeft inmiddels een achterstand van elf punten op de lijstaanvoerder van de Eredivisie. “Het is heel knap wat AZ doet, maar Ajax is zo ontzettend goed en beschikt over zoveel kwaliteiten. Zij staan echt los van de rest”, aldus Stevens.

Als Stevens trainer van een Eredivisie-club zou zijn, zou hij wel weten hoe hij Ajax zou bestrijden. “Met dezelfde aspecten als in de jaren negentig, dat is niet anders. En daarnaast kijken waar Ajax te raken is. Met een snelle sterke spits in je ploeg moet je er alles aan doen om bijvoorbeeld Daley Blind in een één-tegen-één-situatie te krijgen”, aldus de ex-trainer van onder meer Schalke 04 en PSV.