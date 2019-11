Matthijs de Ligt onder de indruk van Ajax: ‘Iedereen is ouder en rijper’

Matthijs de Ligt maakte afgelopen zomer voor 75 miljoen euro de overstap naar Juventus, maar volgt zijn oude club Ajax nog altijd op de voet. In gesprek met De Telegraaf geeft de twintigjarige Oranje-international aan dat hij de wedstrijden van de ploeg van Erik ten Hag probeert te volgen als hij daar tijd voor heeft. De Ligt geniet van de manier waarop Ajax dit seizoen speelt.

“Ik volg ze aandachtig als mijn programma bij Juventus dat toelaat”, aldus de ex-aanvoerder van Ajax woensdag in de krant. Ondanks zijn vertrek en dat van Frenkie de Jong is het team van Ten Hag er in geslaagd om haast wekelijks een hoog niveau te halen en dat verbaast De Ligt niet. “Wel ben ik onder de indruk van hoe ze spelen. Voor Frenkie en mij zijn nieuwe spelers gekomen en iedereen die is gebleven is ook weer een jaartje ouder en rijper. Dat zie je in het spel. De trainer is er ook langer en heeft zijn ideeën dus verder kunnen inslijpen.”

De Ligt spreekt een aantal van zijn voormalig ploeggenoten nog altijd vanuit Turijn. “Ik heb ook regelmatig contact met Daley, Joël, Donny en ik sprak Dusan kortgeleden nog”, aldus de 21-voudig Oranje-international. “Natuurlijk verwatert het allemaal wat, want het leven gaat verder. Zij zijn druk met Ajax en ik met Juventus. Het is wel mooi om te zien dat ze het zo goed doen in de Eredivisie en Champions League.”

Afgelopen zondag was De Ligt met Juventus te sterk voor AC Milan. Door een doelpunt van Paulo Dybala won la Vecchia Signora met 1-0. De Argentijn was de vervanger van Cristiano Ronaldo, die allesbehalve blij was met zijn wissel in de tweede helft. Nog voor het laatste eindsignaal had hij het stadion verlaten. Ook De Ligt zag de Portugees na afloop niet meer in de kleedkamer. “Niet zo vreemd hoor, want ik had dopingcontrole en het duurde even. Later heb ik er iets over gelezen, maar verder weet ik er niets van.”