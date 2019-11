Koeman bevestigt twijfels over Depay en ontwijkt vraag over Barcelona

Memphis Depay is een twijfelgeval bij het Nederlands elftal, want de aanvaller van Olympique Lyon kampt met een bovenbeenblessure. Volgens bondscoach Ronald Koeman ziet Depay het zelf zonnig in, maar is het afwachten of de de international op tijd fit is voor de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Noord-Ierland van zaterdag.

"Hij ziet het zelf positief in", stelt Koeman dinsdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met de Noord-Ieren. "Maar het is niet duidelijk of hij het wel of niet redt. Misschien redt hij Noord-Ierland niet en drie dagen later Estland wel. We moeten het even aankijken." Koeman kan in de voorhoede ook eventueel kiezen voor Luuk de Jong, Wout Weghorst, Myron Boadu of Ryan Babel.

Koeman liet zich ook uit over de toekomst van Depay op clubniveau, die mogelijk buiten Lyon ligt. Er zijn in de Engelse media al geruchten over een mogelijke terugkeer in de Premier League. "Je hoopt voor iedere speler dat hij bij de beste club komt te spelen, eentje die voor de prijzen speelt. Depay is zo'n speler. Of dat nou in de Premier League is of waar dan ook. Dat zou geweldig zijn, maar dat is aan hem."

Depay speelt niet in de absolute top van Europa, maar Koeman maakt zich daar geen zorgen over. De keuzeheer van Oranje wil dan ook niet zeggen dat de aanvaller in januari al moet vertrekken bij Lyon, met het oog op het EK van volgend jaar. "Hij speelt gewoon bij Lyon en is soms zelfs aanvoerder. Het is niet de grootste club van Europa, maar dat heeft geen consequenties voor Oranje. Hoe hoger hoe beter, maar hij speelt nu wel in de Champions League.

Koeman wordt al enige tijd hevig gelinkt aan het trainerschap van Barcelona en ook dinsdagmiddag kreeg hij daar een vraag over. De bondscoach van het Nederlands elftal hield zich echter op de vlakte over een mogelijke overstap naar zijn oude liefde. "Het is een mogelijkheid, maar daar ga ik pas na het EK over nadenken." Koeman heeft een doorlopend contract bij de KNVB, maar een clausule maakt het mogelijk dat hij onder bepaalde voorwaarden tussentijds naar Barcelona kan vertrekken.