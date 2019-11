Duitsland geschokt: Freiburg-trainer gevloerd door bodycheck Frankfurt-captain

David Abraham heeft zondagavond voor een schokgolf in Duitsland gezorgd. De Argentijnse verdediger en aanvoerder van Eintracht Frankfurt kreeg in de slotfase van het uitduel met SC Freiburg (1-0) een directe rode kaart, nadat hij aan de zijlijn een bodycheck had uitgedeeld aan Freiburg-trainer Christian Streich. Wat volgde was een flink opstootje, wat ook Freiburg-reserve Vincenzo Grifo nog een rode kaart opleverde.

Op het moment dat Abraham Streich naar de grond werkte, leidde Freiburg met 1-0 door een doelpunt van Nils Petersen. Eintracht Frankfurt stond op dat moment al met een man minder na tweemaal geel voor Gelson Fernandes, maar zocht in de absolute slotfase toch nog met man en macht naar een gelijkmaker. Abraham stelde in de vijfde minuut van de blessuretijd naar de zijlijn voor een ingooi en kwam daarbij Streich tegen.

Ofschoon de verdediger van Frankfurt ogenschijnlijk alle ruimte had om Streich te ontlopen, zocht hij toch opzichtig het contact met de 54-jarige oefenmeester van Freiburg. Die viel hard op de grond, waarna de reservebank van Freiburg massaal op Abraham dook. De Argentijn kreeg enkele raken klappen, onder meer van Grifo. Laatstgenoemde was na een uur al gewisseld bij Freiburg, maar kreeg toch nog een rode kaart van scheidsrechter Felix Brych.

Het betekende direct de laatste noemenswaardige gebeurtenis van de wedstrijd, want vrijwel onmiddellijk erna volgde het laatste fluitsignaal van Brych. Frankfurt stapte zo met negen man én een 1-0 nederlaag van het veld; Bas Dost maakte bij de bezoekers de gehele wedstrijd vol. In Duitsland is men vanzelfsprekend geschokt door de actie van Abraham. ‘ROT NACH SKANDAL-AKTION’, kopt onder meer BILD.