‘Manchester United laat oog vallen op sterkhouder van Ajax’

André Onana heeft zich in de kijker gespeeld bij Manchester United, zo meldt de Daily Mirror. Ondanks dat the Red Devils David De Gea onlangs een nieuw contract hebben gegeven, denkt de club eraan om de keeper van Ajax in te lijven. De tabloid schat de waarde van de 23-jarige sluitpost op 58 miljoen euro.

Onana lijkt bezig aan zijn laatste seizoen in Amsterdam. Afgelopen zomer stonden de clubs al voor hem in de rij. Naar eigen zeggen weigerde hij aanbiedingen van Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur. Aan het einde van vorig seizoen tekende hij een nieuw contract bij Ajax, waardoor hij tot de zomer van 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

De interesse van Manchester United is verrassend, aangezien de club twee maanden geleden De Gea een nieuw contract liet tekenen tot de zomer van 2023, met een optie voor nog een jaar. De Spanjaard behoort sindsdien tot de best betaalde spelers uit de Premier League. Hij verdient naar verluidt ongeveer 400.000 euro per week op Old Trafford.

Ajax-trainer Erik ten Hag denkt dat Onana goed genoeg is voor de Premier League, zo liet hij onlangs weten in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. “Hij maakt een fantastische ontwikkeling door en bewijst zich op Champions League-avonden”, aldus Ten Hag. “Dan wordt hij pas echt uitgedaagd en dan zie je hem zo'n hoog niveau halen. Daar kan ik van genieten en ik denk dat hij zeker goed genoeg is voor de Premier League.”